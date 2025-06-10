البنتاغون: نشر ألفي عنصر إضافي من الحرس الوطني في (لوس انجلوس)

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البنتاغون: نشر ألفي عنصر إضافي من الحرس الوطني في (لوس انجلوس)
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 10 - 6 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) اليوم الاثنين إرسال ألفي عنصر إضافي من الحرس الوطني إلى مدينة (لوس انجلوس) في ولاية كاليفورنيا التي تشهد منذ أيام احتجاجات معارضة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجال الهجرة غير الشرعية.
وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل على صفحته بموقع (إكس) للتواصل الاجتماعي مساء أمس الاثنين إن وزارة الدفاع "ستقوم بناء على أمر من الرئيس باستدعاء ألفي عنصر إضافي إلى كاليفورنيا".
وأضاف بارنيل أن التعزيزات الإضافية التي ستضاف إلى ألفي عنصر تم إرسالهم أمس الأول تهدف إلى "دعم القوات الفيدرالية وتمكين ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين ومسؤولي الهجرة من أداء واجباتهم بأمان".
واتهم بارنيل حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم بأنه يسمح لمدينة لوس انجلوس ب "الاشتعال" وأنه "يشارك مثيري الشغب نفس الايديولوجية".
في مقابل ذلك قال حاكم ولاية كاليفورنيا على صفحته بموقع (إكس) إنه تم إبلاغه بأن الرئيس دونالد ترامب سينشر ألفي جندي إضافي من الحرس الوطني في (لوس أنجلوس) معتبرا أن الدفعة الأولى منهم "معظمهم يجلس في مبان اتحادية دون مهام".
وكان المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا وحاكم الولاية غافين نيوسوم رفعا أمس الاثنين دعوى قضائية ضد الرئيس ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث للطعن في قرار نشر ألفي عنصر من الحرس الوطني في (لوس أنجلوس) دون موافقة حاكم الولاية.
وقال نيوسوم إن "ترامب يثير الخوف والرعب بعدم التزامه بدستور الولايات المتحدة وتجاوزه سلطاته.. هذه أزمة مفتعلة".
يذكر أن ترامب شدد في وقت سابق أمس على تمسكه بقرار إرسال قوات من الحرس الوطني إلى (لوس أنجلوس) حيث اندلعت قبل أيام احتجاجات معارضة لطريقة الإدارة الأمريكية في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وبعض الإجراءات التي تتخذها في مجال الهجرة. (النهاية)
ا م م / م ج ب
وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل على صفحته بموقع (إكس) للتواصل الاجتماعي مساء أمس الاثنين إن وزارة الدفاع "ستقوم بناء على أمر من الرئيس باستدعاء ألفي عنصر إضافي إلى كاليفورنيا".
وأضاف بارنيل أن التعزيزات الإضافية التي ستضاف إلى ألفي عنصر تم إرسالهم أمس الأول تهدف إلى "دعم القوات الفيدرالية وتمكين ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين ومسؤولي الهجرة من أداء واجباتهم بأمان".
واتهم بارنيل حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم بأنه يسمح لمدينة لوس انجلوس ب "الاشتعال" وأنه "يشارك مثيري الشغب نفس الايديولوجية".
في مقابل ذلك قال حاكم ولاية كاليفورنيا على صفحته بموقع (إكس) إنه تم إبلاغه بأن الرئيس دونالد ترامب سينشر ألفي جندي إضافي من الحرس الوطني في (لوس أنجلوس) معتبرا أن الدفعة الأولى منهم "معظمهم يجلس في مبان اتحادية دون مهام".
وكان المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا وحاكم الولاية غافين نيوسوم رفعا أمس الاثنين دعوى قضائية ضد الرئيس ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث للطعن في قرار نشر ألفي عنصر من الحرس الوطني في (لوس أنجلوس) دون موافقة حاكم الولاية.
وقال نيوسوم إن "ترامب يثير الخوف والرعب بعدم التزامه بدستور الولايات المتحدة وتجاوزه سلطاته.. هذه أزمة مفتعلة".
يذكر أن ترامب شدد في وقت سابق أمس على تمسكه بقرار إرسال قوات من الحرس الوطني إلى (لوس أنجلوس) حيث اندلعت قبل أيام احتجاجات معارضة لطريقة الإدارة الأمريكية في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وبعض الإجراءات التي تتخذها في مجال الهجرة. (النهاية)
ا م م / م ج ب
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