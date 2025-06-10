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البنتاغون: نشر ألفي عنصر إضافي من الحرس الوطني في (لوس انجلوس)

البنتاغون: نشر ألفي عنصر إضافي من الحرس الوطني في (لوس انجلوس)

2025-06-10 04:18:09
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 10 - 6 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) اليوم الاثنين إرسال ألفي عنصر إضافي من الحرس الوطني إلى مدينة (لوس انجلوس) في ولاية كاليفورنيا التي تشهد منذ أيام احتجاجات معارضة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجال الهجرة غير الشرعية.
وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل على صفحته بموقع (إكس) للتواصل الاجتماعي مساء أمس الاثنين إن وزارة الدفاع "ستقوم بناء على أمر من الرئيس باستدعاء ألفي عنصر إضافي إلى كاليفورنيا".
وأضاف بارنيل أن التعزيزات الإضافية التي ستضاف إلى ألفي عنصر تم إرسالهم أمس الأول تهدف إلى "دعم القوات الفيدرالية وتمكين ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين ومسؤولي الهجرة من أداء واجباتهم بأمان".
واتهم بارنيل حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم بأنه يسمح لمدينة لوس انجلوس ب "الاشتعال" وأنه "يشارك مثيري الشغب نفس الايديولوجية".
في مقابل ذلك قال حاكم ولاية كاليفورنيا على صفحته بموقع (إكس) إنه تم إبلاغه بأن الرئيس دونالد ترامب سينشر ألفي جندي إضافي من الحرس الوطني في (لوس أنجلوس) معتبرا أن الدفعة الأولى منهم "معظمهم يجلس في مبان اتحادية دون مهام".
وكان المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا وحاكم الولاية غافين نيوسوم رفعا أمس الاثنين دعوى قضائية ضد الرئيس ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث للطعن في قرار نشر ألفي عنصر من الحرس الوطني في (لوس أنجلوس) دون موافقة حاكم الولاية.
وقال نيوسوم إن "ترامب يثير الخوف والرعب بعدم التزامه بدستور الولايات المتحدة وتجاوزه سلطاته.. هذه أزمة مفتعلة".
يذكر أن ترامب شدد في وقت سابق أمس على تمسكه بقرار إرسال قوات من الحرس الوطني إلى (لوس أنجلوس) حيث اندلعت قبل أيام احتجاجات معارضة لطريقة الإدارة الأمريكية في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وبعض الإجراءات التي تتخذها في مجال الهجرة. (النهاية)

ا م م / م ج ب


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