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إيران: الجولة السادسة من مفاوضاتنا مع الولايات المتحدة ستعقد الأحد المقبل بمسقط

إيران: الجولة السادسة من مفاوضاتنا مع الولايات المتحدة ستعقد الأحد المقبل بمسقط

2025-06-10 04:18:09
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 10 - 6 (كونا) -- أعلنت إيران اليوم الثلاثاء أن الجولة السادسة من مفاوضاتها غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي ستعقد يوم الأحد المقبل في العاصمة العمانية مسقط.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريح للصحفيين إنه "بناء على المشاورات التي تمت يجري التخطيط لعقد الجولة السادسة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة يوم الأحد المقبل في مسقط".
من جهة أخرى أعلن بقائي أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيزور النرويج غدا الأربعاء للمشاركة في الدورة ال22 لمنتدى (أوسلو).
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الاثنين خلال كلمة في البيت الأبيض أن جولة جديدة من المفاوضات مع إيران ستعقد الخميس المقبل محذرا في الوقت ذاته من "موت ودمار" في حال فشلت مساعي الحل الدبلوماسي بين البلدين.
وعقدت إيران والولايات المتحدة حتى الآن خمس جولات من المحادثات غير المباشرة بوساطة عمانية بحضور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف. (النهاية) م و / ش م ع

MENAFN10062025000071011013ID1109654748

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