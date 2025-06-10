إيران: الجولة السادسة من مفاوضاتنا مع الولايات المتحدة ستعقد الأحد المقبل بمسقط

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إيران: الجولة السادسة من مفاوضاتنا مع الولايات المتحدة ستعقد الأحد المقبل بمسقط
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 10 - 6 (كونا) -- أعلنت إيران اليوم الثلاثاء أن الجولة السادسة من مفاوضاتها غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي ستعقد يوم الأحد المقبل في العاصمة العمانية مسقط.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريح للصحفيين إنه "بناء على المشاورات التي تمت يجري التخطيط لعقد الجولة السادسة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة يوم الأحد المقبل في مسقط".
من جهة أخرى أعلن بقائي أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيزور النرويج غدا الأربعاء للمشاركة في الدورة ال22 لمنتدى (أوسلو).
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الاثنين خلال كلمة في البيت الأبيض أن جولة جديدة من المفاوضات مع إيران ستعقد الخميس المقبل محذرا في الوقت ذاته من "موت ودمار" في حال فشلت مساعي الحل الدبلوماسي بين البلدين.
وعقدت إيران والولايات المتحدة حتى الآن خمس جولات من المحادثات غير المباشرة بوساطة عمانية بحضور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف. (النهاية) م و / ش م ع
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريح للصحفيين إنه "بناء على المشاورات التي تمت يجري التخطيط لعقد الجولة السادسة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة يوم الأحد المقبل في مسقط".
من جهة أخرى أعلن بقائي أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيزور النرويج غدا الأربعاء للمشاركة في الدورة ال22 لمنتدى (أوسلو).
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الاثنين خلال كلمة في البيت الأبيض أن جولة جديدة من المفاوضات مع إيران ستعقد الخميس المقبل محذرا في الوقت ذاته من "موت ودمار" في حال فشلت مساعي الحل الدبلوماسي بين البلدين.
وعقدت إيران والولايات المتحدة حتى الآن خمس جولات من المحادثات غير المباشرة بوساطة عمانية بحضور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف. (النهاية) م و / ش م ع
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