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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة (نابلس) وتحاصر بلدتها القديمة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة (نابلس) وتحاصر بلدتها القديمة

2025-06-10 04:18:09
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 10 - 6 (كونا) -- اقتحمت قوات من الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء مدينة (نابلس) شمالي الضفة الغربية وحاصرت بلدتها القديمة معلنة شروعها في عملية عسكرية واسعة تستمر 24 ساعة.
وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن عشرات الآليات العسكرية اقتحمت المدينة وشرعت في عمليات تخريب بمنازل وممتلكات المواطنين وتنفيذ حملة اعتقالات في صفوف الشبان.
وأضافوا أن قوات الاحتلال حولت منازل في البلدة القديمة لثكنات عسكرية واقتحمت (مدرسة ظافر المصري) وفتشت المنازل واعتقلت عددا من الشبان من بينهم أسرى محررون.
وأوضحوا أن العملية العسكرية التي تستهدف المدينة هي الأكبر منذ سنوات وتتركز في البلدة القديمة وسط دمار واسع.
وأعلنت مديرية التربية والتعليم وجامعة النجاح في المدينة تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات كما تم إعلان تعطيل الدوام في المؤسسات حفاظا على حياة الطلبة والموظفين.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم البدء في عملية عسكرية بمدينة (نابلس) تحديدا في البلدة القديمة لملاحقة "مطلوبين" لافتة إلى مشاركة قوات أمنية خاصة في العملية التي قد تستمر أيام عدة أو ساعات. (النهاية)

ن ق / م ج ب


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