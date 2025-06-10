قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة (نابلس) وتحاصر بلدتها القديمة

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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة (نابلس) وتحاصر بلدتها القديمة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 10 - 6 (كونا) -- اقتحمت قوات من الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء مدينة (نابلس) شمالي الضفة الغربية وحاصرت بلدتها القديمة معلنة شروعها في عملية عسكرية واسعة تستمر 24 ساعة.
وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن عشرات الآليات العسكرية اقتحمت المدينة وشرعت في عمليات تخريب بمنازل وممتلكات المواطنين وتنفيذ حملة اعتقالات في صفوف الشبان.
وأضافوا أن قوات الاحتلال حولت منازل في البلدة القديمة لثكنات عسكرية واقتحمت (مدرسة ظافر المصري) وفتشت المنازل واعتقلت عددا من الشبان من بينهم أسرى محررون.
وأوضحوا أن العملية العسكرية التي تستهدف المدينة هي الأكبر منذ سنوات وتتركز في البلدة القديمة وسط دمار واسع.
وأعلنت مديرية التربية والتعليم وجامعة النجاح في المدينة تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات كما تم إعلان تعطيل الدوام في المؤسسات حفاظا على حياة الطلبة والموظفين.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم البدء في عملية عسكرية بمدينة (نابلس) تحديدا في البلدة القديمة لملاحقة "مطلوبين" لافتة إلى مشاركة قوات أمنية خاصة في العملية التي قد تستمر أيام عدة أو ساعات. (النهاية)
ن ق / م ج ب
وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن عشرات الآليات العسكرية اقتحمت المدينة وشرعت في عمليات تخريب بمنازل وممتلكات المواطنين وتنفيذ حملة اعتقالات في صفوف الشبان.
وأضافوا أن قوات الاحتلال حولت منازل في البلدة القديمة لثكنات عسكرية واقتحمت (مدرسة ظافر المصري) وفتشت المنازل واعتقلت عددا من الشبان من بينهم أسرى محررون.
وأوضحوا أن العملية العسكرية التي تستهدف المدينة هي الأكبر منذ سنوات وتتركز في البلدة القديمة وسط دمار واسع.
وأعلنت مديرية التربية والتعليم وجامعة النجاح في المدينة تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات كما تم إعلان تعطيل الدوام في المؤسسات حفاظا على حياة الطلبة والموظفين.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم البدء في عملية عسكرية بمدينة (نابلس) تحديدا في البلدة القديمة لملاحقة "مطلوبين" لافتة إلى مشاركة قوات أمنية خاصة في العملية التي قد تستمر أيام عدة أو ساعات. (النهاية)
ن ق / م ج ب
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