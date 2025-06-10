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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 36ر1 دولار ليبلغ 35ر66 دولار
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 6 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 36ر1 دولار ليبلغ 35ر66 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 99ر64 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا لتبلغ 04ر67 دولار للبرميل في وقت ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتا لتبلغ 29ر65 دولار. (النهاية)
خ م / خ د ع
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا لتبلغ 04ر67 دولار للبرميل في وقت ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتا لتبلغ 29ر65 دولار. (النهاية)
خ م / خ د ع
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