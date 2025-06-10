  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 36ر1 دولار ليبلغ 35ر66 دولار

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 36ر1 دولار ليبلغ 35ر66 دولار

2025-06-10 04:18:08
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 6 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 36ر1 دولار ليبلغ 35ر66 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 99ر64 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا لتبلغ 04ر67 دولار للبرميل في وقت ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتا لتبلغ 29ر65 دولار. (النهاية)

خ م / خ د ع


MENAFN10062025000071011013ID1109654746

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث