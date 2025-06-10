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سمو أمير البلاد يهنئ رئيس البرتغال بذكرى العيد الوطني لبلاده

سمو أمير البلاد يهنئ رئيس البرتغال بذكرى العيد الوطني لبلاده

2025-06-10 04:18:08
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 6 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس جمهورية البرتغال الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده.
متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية البرتغال وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. (النهاية)

خ د ع


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