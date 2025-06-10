سمو أمير البلاد يهنئ رئيس البرتغال بذكرى العيد الوطني لبلاده

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس البرتغال بذكرى العيد الوطني لبلاده
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 6 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس جمهورية البرتغال الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده.
متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية البرتغال وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. (النهاية)
خ د ع
متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية البرتغال وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. (النهاية)
خ د ع
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
اللجنة القضائية المشرفة على "ماجد الفطيم كابيتال" تعين مجلس إدارة جديداً
دراسة: ارتفاع مستويات اعتماد الذكاء الاصطناعي الوكيل بنحو 327% بحلول عام 2027
استثمر في هونغ كونغ: الإمارات نموذج في تطوير بيئة الأعمال
منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي من "يانغو تك" تمكّن الشركات من تعزيز عروضها عبر روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي
المرأة الإماراتية.. حضور فاعل في المنظمات والهيئات الدولية
وفيات الثلاثاء 10/6/2025