سمو ولي العهد يهنئ رئيس البرتغال بذكرى العيد الوطني لبلاده

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سمو ولي العهد يهنئ رئيس البرتغال بذكرى العيد الوطني لبلاده
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 6 (كونا) -- بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس جمهورية البرتغال الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. (النهاية)
خ د ع
خ د ع
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