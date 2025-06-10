  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
سمو رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس البرتغال بذكرى العيد الوطني لبلاده

سمو رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس البرتغال بذكرى العيد الوطني لبلاده

2025-06-10 04:18:06
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 6 (كونا) -- بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس جمهورية البرتغال الصديقة بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده. (النهاية)

خ د ع


MENAFN10062025000071011013ID1109654743

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث