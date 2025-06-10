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الدولار يستقر عند 306ر0 دينار واليورو يرتفع إلى 349ر0 دينار

الدولار يستقر عند 306ر0 دينار واليورو يرتفع إلى 349ر0 دينار

2025-06-10 04:18:06
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 6 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 306ر0 دينار فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 15ر0 في المئة إلى مستوى 349ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم الأربعاء الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 414ر0 دينار كما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 372ر0 دينار والين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)

ف ن ك / ه ث


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