الدولار يستقر عند 306ر0 دينار واليورو يرتفع إلى 349ر0 دينار

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الدولار يستقر عند 306ر0 دينار واليورو يرتفع إلى 349ر0 دينار
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 6 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 306ر0 دينار فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 15ر0 في المئة إلى مستوى 349ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم الأربعاء الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 414ر0 دينار كما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 372ر0 دينار والين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
ف ن ك / ه ث
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 414ر0 دينار كما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 372ر0 دينار والين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
ف ن ك / ه ث
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