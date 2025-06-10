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بريطانيا تستثمر 2ر19 مليار دولار لبناء محطة نووية لتوليد الطاقة النظيفة

بريطانيا تستثمر 2ر19 مليار دولار لبناء محطة نووية لتوليد الطاقة النظيفة

2025-06-10 04:18:06
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 10 - 6 (كونا) -- أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء موافقتها على استثمار 2ر14 مليار جنيه استرليني (2ر19 مليار دولار) لبناء محطة نووية جديدة لتوليد الطاقة النظيفة.
وذكرت وزارة أمن الطاقة والخفض الكربوني البريطانية في بيان أن المحطة النووية التي ستقام على شاطئ منطقة (سايزوال) شرقي انجلترا ستستغرق أعمال بنائها ما بين تسعة أعوام و12 عاما وبعد دخولها الخدمة ستوفر الطاقة النظيفة لحوالي ستة ملايين منزل.
وأوضحت أن عقودا بقيمة 330 مليون جنيه (446 مليون دولار) تم إبرامها فعليا لإطلاق المشروع فيما يتوقع أن تحصل 3500 شركة بريطانية على 70 بالمئة من إجمالي العقود المتعلقة به.
ولفتت إلى أن المشروع سيوفر ما لايقل عن 10 آلاف منصب عمل ويضمن التزامات الدولة تجاه خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
يذكر أن آخر محطة نووية تم بناؤها في المملكة المتحدة تعود لعام 1987 وتقع قريبا من منطقة المشروع الجديد وتعد المحطة النووية الوحيدة التي يتم تشغيلها حاليا وذلك بعد وقف محطة اخرى تم افتتاحها عام 1967. (النهاية)

م ر ن / ن ع ع


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