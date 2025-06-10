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بريطانيا تستثمر 2ر19 مليار دولار لبناء محطة نووية لتوليد الطاقة النظيفة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 10 - 6 (كونا) -- أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء موافقتها على استثمار 2ر14 مليار جنيه استرليني (2ر19 مليار دولار) لبناء محطة نووية جديدة لتوليد الطاقة النظيفة.
وذكرت وزارة أمن الطاقة والخفض الكربوني البريطانية في بيان أن المحطة النووية التي ستقام على شاطئ منطقة (سايزوال) شرقي انجلترا ستستغرق أعمال بنائها ما بين تسعة أعوام و12 عاما وبعد دخولها الخدمة ستوفر الطاقة النظيفة لحوالي ستة ملايين منزل.
وأوضحت أن عقودا بقيمة 330 مليون جنيه (446 مليون دولار) تم إبرامها فعليا لإطلاق المشروع فيما يتوقع أن تحصل 3500 شركة بريطانية على 70 بالمئة من إجمالي العقود المتعلقة به.
ولفتت إلى أن المشروع سيوفر ما لايقل عن 10 آلاف منصب عمل ويضمن التزامات الدولة تجاه خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
يذكر أن آخر محطة نووية تم بناؤها في المملكة المتحدة تعود لعام 1987 وتقع قريبا من منطقة المشروع الجديد وتعد المحطة النووية الوحيدة التي يتم تشغيلها حاليا وذلك بعد وقف محطة اخرى تم افتتاحها عام 1967. (النهاية)
م ر ن / ن ع ع
وذكرت وزارة أمن الطاقة والخفض الكربوني البريطانية في بيان أن المحطة النووية التي ستقام على شاطئ منطقة (سايزوال) شرقي انجلترا ستستغرق أعمال بنائها ما بين تسعة أعوام و12 عاما وبعد دخولها الخدمة ستوفر الطاقة النظيفة لحوالي ستة ملايين منزل.
وأوضحت أن عقودا بقيمة 330 مليون جنيه (446 مليون دولار) تم إبرامها فعليا لإطلاق المشروع فيما يتوقع أن تحصل 3500 شركة بريطانية على 70 بالمئة من إجمالي العقود المتعلقة به.
ولفتت إلى أن المشروع سيوفر ما لايقل عن 10 آلاف منصب عمل ويضمن التزامات الدولة تجاه خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
يذكر أن آخر محطة نووية تم بناؤها في المملكة المتحدة تعود لعام 1987 وتقع قريبا من منطقة المشروع الجديد وتعد المحطة النووية الوحيدة التي يتم تشغيلها حاليا وذلك بعد وقف محطة اخرى تم افتتاحها عام 1967. (النهاية)
م ر ن / ن ع ع
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