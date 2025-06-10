لعبة Resident Evil Requiem من Capcom، أحدث عنوان في السلسلة، من المقرر إطلاقها في 27 فبراير 2026!

لعبة Resident Evil Requiem من Capcom، أحدث عنوان في السلسلة، من المقرر إطلاقها في 27 فبراير 2026!
Resident Evil Requiem هي لعبة رعب وبقاء وهي الجزء الرئيسي التاسع في السلسلة. يتم تطوير اللعبة باستخدام RE ENGINE، محرك اللعبة الخاص بشركة Capcom، كما أنها تستفيد من خبرة Capcom الواسعة في التطوير والتي اكتسبتها من خلال العديد من العناوين الناجحة. لقد شهدت الدقة الرسومية تطورًا كبيرًا على وجه الخصوص، حيث قدمت صورًا ذات واقعية سينمائية تنقل مشاعر الشخصيات بشكل واضح وتقدم مستوى غير مسبوق من الانغماس. وتعمل الشركة على تطوير اللعبة بشكل مطرد لتلبية التوقعات العالية لمحبي السلسلة القديمة وجمهور الألعاب العالمي. سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بخصوص العنوان في المستقبل.
تظل شركة Capcom ملتزمة تمامًا بتلبية توقعات جميع المستخدمين من خلال الاستفادة من قدراتها الرائدة في مجال تطوير الألعاب من أجل إنشاء تجارب لعب ترفيهية للغاية.
حول سلسلة Resident Evil
تتميز سلسلة Resident Evil بألعاب الرعب والبقاء على قيد الحياة حيث يستخدم اللاعبون مجموعة متنوعة من الأسلحة والعناصر الأخرى للبقاء على قيد الحياة في المواقف المرعبة. بدعم من قاعدة جماهيرية عالمية متحمسة، تجاوزت مبيعات الألعاب التراكمية منذ إطلاق أول عنوان في هذه السلسلة الرائدة في عام 1996* 170 مليون وحدة.
*اعتبارًا من 31 مارس 2025
حول CAPCOM
Capcomهي مطور وناشر وموزع عالمي رائد للترفيه التفاعلي لأجهزة الألعاب وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة واللاسلكية. تأسست الشركة في عام 1983، وأنشأت مئات الألعاب، بما في ذلك الامتيازات الرائدة Resident EvilTM وMonster HunterTM وStreet FighterTM وMega ManTM وDevil May CryTM وAce AttorneyTM. تحتفظ شركة Capcom بعملياتها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وهونج كونج وتايوان وسنغافورة وطوكيو، ويقع المقر الرئيسي للشركة في أوساكا باليابان. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول Capcom على
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