لعبة Resident Evil Requiem من Capcom، أحدث عنوان في السلسلة، من المقرر إطلاقها في 27 فبراير 2026!

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Capcom المحدودة (المدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز: 9697) أن لعبة Resident Evil Requiem أحدث إصدار في سلسلة Resident Evil، من المقرر إطلاقها في 27 فبراير 2026.

Resident Evil Requiem هي لعبة رعب وبقاء وهي الجزء الرئيسي التاسع في السلسلة. يتم تطوير اللعبة باستخدام RE ENGINE، محرك اللعبة الخاص بشركة Capcom، كما أنها تستفيد من خبرة Capcom الواسعة في التطوير والتي اكتسبتها من خلال العديد من العناوين الناجحة. لقد شهدت الدقة الرسومية تطورًا كبيرًا على وجه الخصوص، حيث قدمت صورًا ذات واقعية سينمائية تنقل مشاعر الشخصيات بشكل واضح وتقدم مستوى غير مسبوق من الانغماس. وتعمل الشركة على تطوير اللعبة بشكل مطرد لتلبية التوقعات العالية لمحبي السلسلة القديمة وجمهور الألعاب العالمي. سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بخصوص العنوان في المستقبل.

تظل شركة Capcom ملتزمة تمامًا بتلبية توقعات جميع المستخدمين من خلال الاستفادة من قدراتها الرائدة في مجال تطوير الألعاب من أجل إنشاء تجارب لعب ترفيهية للغاية.

حول سلسلة Resident Evil

تتميز سلسلة Resident Evil بألعاب الرعب والبقاء على قيد الحياة حيث يستخدم اللاعبون مجموعة متنوعة من الأسلحة والعناصر الأخرى للبقاء على قيد الحياة في المواقف المرعبة. بدعم من قاعدة جماهيرية عالمية متحمسة، تجاوزت مبيعات الألعاب التراكمية منذ إطلاق أول عنوان في هذه السلسلة الرائدة في عام 1996* 170 مليون وحدة.

*اعتبارًا من 31 مارس 2025

حول CAPCOM

Capcomهي مطور وناشر وموزع عالمي رائد للترفيه التفاعلي لأجهزة الألعاب وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة واللاسلكية. تأسست الشركة في عام 1983، وأنشأت مئات الألعاب، بما في ذلك الامتيازات الرائدة Resident EvilTM وMonster HunterTM وStreet FighterTM وMega ManTM وDevil May CryTM وAce AttorneyTM. تحتفظ شركة Capcom بعملياتها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وهونج كونج وتايوان وسنغافورة وطوكيو، ويقع المقر الرئيسي للشركة في أوساكا باليابان. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول Capcom على

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