انخفاض ​​سعر الأرز في اليابان للأسبوع الثاني على التوالي - جريدة البورصة

انخفاض سعر الأرز في اليابان للأسبوع الثاني على التوالي - جريدة البورصة
ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة اليابانية، بلغ متوسط أسعار الأرز 4223 ينًا لكل 5 كيلوجرامات خلال الأسبوع المنتهي في الأول من يونيو، بانخفاض قدره 37 ينًا عن الأسبوع السابق.موضوعات متعلقة ارتفاع البطالة يعزز الضغوط على بنك إنجلترا لمواصلة خفض الفائدة هيونداي موتور لديها مخزون من المعادن النادرة يكفي لحوالي عام ارتفاع مؤشر نيكي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي
وكانت الحكومة قد طرحت نحو 310 آلاف طن من الأرز المخزّن للبيع في مزادات خلال شهري مارس وأبريل، إلا أن 27 ألف طن فقط وصل إلى المتاجر حتى 11 مايو، بحسب وكالة“جي جي برس”.
وفي محاولة لكبح ارتفاع الأسعار وتعزيز الإمدادات، بدأت الحكومة مؤخراً طرح الأرز من المخزون الوطني عبر عقود تقديرية، وهي آلية تتيح بيع الأرز مباشرة لتجار التجزئة دون المرور بإجراءات المزادات التقليدية، ما يسمح بتسريع عمليات التوزيع وتحديد الأسعار بشكل أكثر مرونة.المصدر:
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