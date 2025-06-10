انخفاض ​​سعر الأرز في اليابان للأسبوع الثاني على التوالي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض متوسط سعر الأرز المباع في حوالي ألف سوبرماركت عبر اليابان للأسبوع الثاني على التوالي، رغم بقاء متوسط السعر عند مستوى يقارب ضعف ما كان عليه قبل عام.

ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة اليابانية، بلغ متوسط ​​أسعار الأرز 4223 ينًا لكل 5 كيلوجرامات خلال الأسبوع المنتهي في الأول من يونيو، بانخفاض قدره 37 ينًا عن الأسبوع السابق.

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وكانت الحكومة قد طرحت نحو 310 آلاف طن من الأرز المخزّن للبيع في مزادات خلال شهري مارس وأبريل، إلا أن 27 ألف طن فقط وصل إلى المتاجر حتى 11 مايو، بحسب وكالة“جي جي برس”.

وفي محاولة لكبح ارتفاع الأسعار وتعزيز الإمدادات، بدأت الحكومة مؤخراً طرح الأرز من المخزون الوطني عبر عقود تقديرية، وهي آلية تتيح بيع الأرز مباشرة لتجار التجزئة دون المرور بإجراءات المزادات التقليدية، ما يسمح بتسريع عمليات التوزيع وتحديد الأسعار بشكل أكثر مرونة.

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