انخفاض الذهب مع تراجع المخاوف بشأن الحرب التجارية - جريدة البورصة

انخفاض الذهب مع تراجع المخاوف بشأن الحرب التجارية - جريدة البورصة
وخلال تعاملات اليوم الثلاثاء، انخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.7% أو 22.70 دولار عند 3332.20 دولار للأوقية.موضوعات متعلقة ارتفاع البطالة يعزز الضغوط على بنك إنجلترا لمواصلة خفض الفائدة هيونداي موتور لديها مخزون من المعادن النادرة يكفي لحوالي عام ارتفاع مؤشر نيكي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي
وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.35% أو 11.06 دولار عند 3315.13 دولار للأوقية.
بينما ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.15% عند 99.10 نقطة، بعدما لامس في وقت سابق 99.30 نقطة.
وفي حين انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو 0.3% عند 36.69 دولار للأوقية، تراجعت الأسعار الفورية للبلاديوم نحو 0.15% عند 1076.30 دولار، واستقرت نظيرتها للبلاتين عند 1220.60 دولار.
وقال“تيم ووترر”، كبير محللي الأسواق في شركة“كيه سي إم تريد”، إن توقع إحراز تقدم في محادثات التجارة بين واشنطن وبكين قد يقلص الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب، حسبما ذكرت“رويترز”.
وتترقب الأسواق صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة غدًا الأربعاء للحصول على المزيد من المؤشرات على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.المصدر:
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