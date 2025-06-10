انخفاض الذهب مع تراجع المخاوف بشأن الحرب التجارية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب بعدما انطلقت محادثات التجارة رفيعة المستوى بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين، ما يخفف من توقعات الحرب التجارية.

وخلال تعاملات اليوم الثلاثاء، انخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.7% أو 22.70 دولار عند 3332.20 دولار للأوقية.

موضوعاتارتفاع البطالة يعزز الضغوط على بنك إنجلترا لمواصلة خفض الفائدة هيونداي موتور لديها مخزون من المعادن النادرة يكفي لحوالي عام ارتفاع مؤشر نيكي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي

وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.35% أو 11.06 دولار عند 3315.13 دولار للأوقية.

بينما ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.15% عند 99.10 نقطة، بعدما لامس في وقت سابق 99.30 نقطة.

وفي حين انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو 0.3% عند 36.69 دولار للأوقية، تراجعت الأسعار الفورية للبلاديوم نحو 0.15% عند 1076.30 دولار، واستقرت نظيرتها للبلاتين عند 1220.60 دولار.

وقال“تيم ووترر”، كبير محللي الأسواق في شركة“كيه سي إم تريد”، إن توقع إحراز تقدم في محادثات التجارة بين واشنطن وبكين قد يقلص الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب، حسبما ذكرت“رويترز”.

وتترقب الأسواق صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة غدًا الأربعاء للحصول على المزيد من المؤشرات على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

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