ارتفاع أسعار النفط مع استمرار المحادثات التجارية بين أمريكا والصين - جريدة البورصة

ارتفاع أسعار النفط مع استمرار المحادثات التجارية بين أمريكا والصين - جريدة البورصة
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم أغسطس بنسبة 0.3% أو ما يعادل 19 سنتا إلى 67.23 دولار للبرميل.موضوعات متعلقة ارتفاع البطالة يعزز الضغوط على بنك إنجلترا لمواصلة خفض الفائدة هيونداي موتور لديها مخزون من المعادن النادرة يكفي لحوالي عام ارتفاع مؤشر نيكي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي
فيما زادت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.2% أو 13 سنتا عند 65.42 دولار للبرميل.
من المقرر أن تتواصل في لندن لليوم الثاني المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في محاولة لاحتواء التوترات المتصاعدة بين الجانبين، والتي امتدت من فرض الرسوم الجمركية إلى قيود على تصدير المعادن النادرة.
يأتي هذا بعدما قال الرئيس الأمريكي“دونالد ترامب” أمس الإثنين، إن المفاوضات الثنائية في لندن تسير بشكل جيد، مضيفاً أنه يتلقى تقارير إيجابية من فريقه المشارك في المحادثات، حسبما نقلت“رويترز”.المصدر:
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