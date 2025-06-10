ارتفاع أسعار النفط مع استمرار المحادثات التجارية بين أمريكا والصين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب الأسواق لنتائج المحادثات الثنائية بين أمريكا والصين، حيث يمكن لاتفاق تجاري أن يدعم التوقعات الاقتصادية العالمية ويعزز الطلب على السلع الأساسية، بما في ذلك النفط.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم أغسطس بنسبة 0.3% أو ما يعادل 19 سنتا إلى 67.23 دولار للبرميل.

موضوعاتارتفاع البطالة يعزز الضغوط على بنك إنجلترا لمواصلة خفض الفائدة هيونداي موتور لديها مخزون من المعادن النادرة يكفي لحوالي عام ارتفاع مؤشر نيكي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي

فيما زادت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.2% أو 13 سنتا عند 65.42 دولار للبرميل.

من المقرر أن تتواصل في لندن لليوم الثاني المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في محاولة لاحتواء التوترات المتصاعدة بين الجانبين، والتي امتدت من فرض الرسوم الجمركية إلى قيود على تصدير المعادن النادرة.

يأتي هذا بعدما قال الرئيس الأمريكي“دونالد ترامب” أمس الإثنين، إن المفاوضات الثنائية في لندن تسير بشكل جيد، مضيفاً أنه يتلقى تقارير إيجابية من فريقه المشارك في المحادثات، حسبما نقلت“رويترز”.

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