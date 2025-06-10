تكلفة التمويل و"الفائدة" يحددان أداء شركات التمويل غير المصرفي بنهاية 2025

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت نتائج أعمال شركات التمويل غير المصرفي المقيدة بالبورصة المصرية تباين أدائها خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجلت بعض الشركات تراجعًا في صافي الأرباح رغم تحقيقها نمواً ملحوظاً في الإيرادات، متأثرة بضغوط تمويلية وارتفاع تكلفة الاقتراض، إلى جانب تأثير فروق العملة.

وأظهر مسح أجرته ((البورصة)) على القوائم المالية لـ7 شركات عاملة بالقطاع ، انخفاض أرباح ثلاث منها، في مقدمتها ((إي إف جي القابضة)) التي سجلت تراجعاً بنسبة 27%، بينما حافظت شركات أخرى على وتيرة نموها الربحي، أبرزها ((سي آي كابيتال القابضة)).

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ويأتي هذا التباين في الأداء وسط توقعات بتحسن نسبي في نتائج الشركات خلال النصف الثاني من العام، مدعومة باتجاه البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يسهم في تقليص أعباء التمويل وتعزيز هوامش الربحية.

وسجلت شركة“جي بي كورب” ارتفاعًا في إجمالي الإيرادات بنسبة 86% خلال الربع الأول من 2025 لتسجل 16.76 مليار جنيه، مقارنة بـ9 مليارات جنيه في الربع المقابل من عام 2024.

أما“بلتون القابضة”، فقد حققت قفزة فى الإيرادات بنسبة 111% في الإيرادات لتصل إلى 2.8 مليار جنيه، مقارنة بـ1.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعكس زيادة في محفظة الإقراض والمشروعات الجديدة.

قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن تراجع أرباح بعض شركات التمويل غير المصرفي، رغم تسجيلها نمواً فى الإيرادات، يُعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع التكاليف غير التشغيلية، خاصة تكلفة التمويل وخسائر فروق العملة.

وأوضح شفيع أن عدداً من الشركات أظهر أداءً تشغيلياً قوياً، لكن تأثير الفائدة المرتفعة على الاقتراض، وتكاليف التوريق، بالإضافة إلى الخسائر الناتجة عن تقلبات سعر الصرف، تسببت في تآكل صافي الأرباح.

وأشار إلى أن النمو في الإيرادات يُعد مؤشراً على قوة النشاط الأساسي، حتى وإن لم ينعكس بصورة مباشرة على صافي الربح في الوقت الحالي.

وأضاف أن قدرة الشركات على التوسع التشغيلي يُمكن تتبعها من خلال مراقبة نمو محافظ القروض، وخاصة لدى الشركات التي تمتلك أذرعاً تمويلية نشطة مثل التمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي، مستشهدًا بشركة“بلتون المالية” كنموذج ناجح.

أشار شفيع إلى أن التخفيضين اللذين أجراهما البنك المركزي المصري خلال شهري أبريل ومايو الماضيين لن يكون لهما تأثير كبير على نتائج النصف الأول من العام الجاري، بل من المرجّح أن تبدأ آثار الخفض في الظهور خلال الربع الثالث والنصف الثاني من 2025.

وأوضح أن خفض أسعار الفائدة يُحدث تأثيرًا مزدوجًا؛ فمن ناحية يقلل من التكلفة التمويلية على الشركات، ومن ناحية أخرى يعزز من الطلب على المنتجات التمويلية، وهو ما يُترجم لاحقًا إلى تحسن في الإيرادات وصافي الأرباح.

وأكد على أن التوسع التشغيلي المدفوع بانخفاض الفائدة من شأنه أن يدعم التقييم العادل لأسهم الشركات، لا سيما في شركات مثل“بلتون” و”إي إف جي القابضة”، التي لا تزال تُتداول بأسعار تقل عن قيمها العادلة.

قالت سالي ميخائيل، رئيس قطاع الاستراتيجيات بشركة ((تايكون)) لتداول الأوراق المالية، إن الأداء الضعيف للقطاع خلال الربع الأول يتماشى مع النظرة الحذرة التي تبنتها الشركة منذ بداية العام، حيث استبعدت الاستثمار في القطاع من خططها لعام 2025.

وأرجعت ميخائيل هذا القرار إلى التوقعات باستمرار دورة التيسير النقدي، بما يشمل خفضًا مرتقبًا للفائدة بنحو 325 نقطة أساس خلال العام، وهو ما قد يؤثر سلبًا على العوائد الاستثمارية للشركات التي توظف جزءًا كبيرًا من سيولتها في أدوات الدين.

وأشارت إلى أن حالة الترقب التي سيطرت على سلوك العملاء خلال الربع الأول دفعتهم لتأجيل التعاقدات التمويلية لحين اتضاح اتجاهات السياسة النقدية، ما انعكس على تباطؤ النشاط التشغيلي للشركات.

ورغم خفض الفائدة فعليًا بمقدار 3.25%، لا يزال الحذر يهيمن على قرارات العملاء، الذين ينتظرون خفضًا إضافيًا قبل الإقبال على توقيع تعاقدات جديدة، بحسب ميخائيل.

وتوقعت أن يبدأ الأثر الإيجابي لانخفاض الفائدة في الظهور تدريجيًا خلال الربع الثالث، بمجرد أن تستقر التوقعات بشأن توجهات المركزي وتترسخ القناعة بأن أسعار الفائدة بلغت مستوياتها الدنيا، ما يعزز الطلب على حلول التمويل.

وأكدت أن عام 2024 كان استثنائيًا من حيث ارتفاع الفائدة، التي بلغت زياداتها 800 نقطة أساس، وأسهمت في تعزيز أرباح العديد من الشركات آنذاك، لكن الأوضاع في عام 2025 تختلف جذريًا، خاصة مع تراجع عائد أدوات الدين قصيرة الأجل.

ورغم التحديات، فقد سجلت بعض الشركات نتائج إيجابية خلال الربع الأول؛ حيث ارتفعت أرباح ((بلتون)) بنسبة 36% لتسجل 747 مليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 548 مليون جنيه في نفس الفترة من 2024.

في المقابل، انخفضت أرباح ((جي بي كورب)) بنسبة 10% لتبلغ 603 ملايين جنيه، مقارنة بـ667 مليون جنيه، كما تراجعت أرباح ((إي إف جي القابضة)) إلى 1.554 مليار جنيه مقابل 2.115 مليار جنيه، بانخفاض 27%.

قال هيثم فهمي، خبير أسواق المال، إن تراجع أرباح بعض شركات التمويل غير المصرفي لا يعكس تراجعًا في نشاطها التشغيلي، بل يرجع في الأساس إلى ضغوط تمويلية ناتجة عن ارتفاع الفائدة وخسائر فروق العملة.

وأضاف أن العديد من الشركات أظهرت نموًا في الإيرادات التشغيلية، مما يدل على استقرار النشاط الأساسي، مشيرًا إلى أن التوسع في محافظ القروض لا سيما في التمويل العقاري والاستهلاكي والتأجير التمويلي، يمثل مؤشرًا حقيقيًا على قوة الأداء المستقبلي.

وأكد أن نتائج أعمال شركة ((بلتون)) تعكس هذا التوجه، حيث جاء النمو في الإيرادات مدفوعًا بزيادة نشاط الإقراض، ما يعكس ديناميكية توسعية إيجابية.

أكد على أن الأثر الإيجابي لتراجع الفائدة سيبدأ في التبلور بوضوح مع نتائج الربع الثالث من العام، وهو ما سيدعم تقييمات الأسهم المدرجة في القطاع، خاصة تلك التي لا تزال تتداول بأقل من قيمتها العادلة، مثل سهم ((بلتون)) الذي تجاوز مستوى 2.90 جنيه، في حين تُقدر قيمته العادلة بنحو 4 جنيهات للسهم.