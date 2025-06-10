الصين تلجأ إلى صندوق الإسكان الحكومي لدعم قطاع العقارات المتعثر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تلجأ الصين إلى مصدر تمويل غالباً ما يتم تجاهله تبلغ قيمته 10.9 تريليون يوان (1.5 تريليون دولار) لإنقاذ قطاع الإسكان، حيث توفر للسكان بديلاً عن القروض العقارية المصرفية.

وأصبح صندوق الادخار السكني، وهو برنامج ادخار حكومي يُستخدم لمساعدة الناس على شراء المنازل، وسيلة تمويل متزايدة الأهمية، في وقت باتت البنوك أكثر حذراً بسبب تحديات الربحية. وقد تفوق الصندوق على البنوك في تقديم القروض، إذ بلغ حجم القروض العقارية القائمة لديه 8.1 تريليون يوان العام الماضي.

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وقالت تشن وينجينغ، مديرة الأبحاث لدى شركة“تشاينا إندكس هولدينجز” إن الصندوق“في طليعة السياسات التي تُستخدم لدعم سوق الإسكان”. وأضافت:“تواجه السوق ضغوطاً مستمرة، وقد استفادت العديد من الحكومات المحلية من هذه السياسة لتخفيف عبء الرهن العقاري”.

نموذج مستوحى من سنغافورة

يُعد البرنامج، الذي تبنّته الصين من سنغافورة قبل ثلاثة عقود، نظاماً يُلزم الموظفين وأرباب العمل بالمساهمة شهرياً في صندوق يمكن من خلاله تقديم قروض عقارية، غالباً بمعدلات فائدة أقل من تلك التي تقدمها البنوك.

وكان الرئيس شي جين بينغ قد تعهّد بمساعدة البلاد على إنعاش سوق العقارات المتعثرة والتصدي للصدمات الخارجية، وهي مهمة عادت إلى الواجهة هذا الشهر، بعد أن تبادلت الولايات المتحدة والصين الاتهامات بانتهاك هدنة تجارية أُبرمت في مايو.

وتزداد أهمية صندوق الادخار السكني في وقت تواجه البنوك، التي كُلّفت بدعم الاقتصاد خلال السنوات القليلة الماضية، ضغوطاً ناجمة عن هوامش ربح قياسية منخفضة، وتباطؤ نمو الأرباح، وارتفاع القروض المتعثرة.

تعافي سوق الإسكان لا يزال هشاً

يُعد تسهيل التمويل العقاري أمراً مهماً في ظل تباطؤ انتعاش سوق الإسكان في الصين. إذ من المتوقع أن يشهد أكبر 100 مطور عقاري في البلاد انخفاضاً في المبيعات التعاقدية بنسبة لا تقل عن 10% هذا العام، لتصل إلى نحو 3.4 تريليون يوان، أي أقل من ثلث ذروة المبيعات المسجلة في عام 2020، وفقاً لمحللة“بلومبرغ إنتليجنس” كريستي هونغ.

واستمرت مبيعات الوحدات السكنية في التراجع خلال شهر مايو. فقد شهدت شركة“كانتري غاردن هولدينغز” العملاقة المتعثرة انخفاضاً في مبيعاتها بنسبة 28% الشهر الماضي، مما عكس مخاوف المشترين بشأن وضع الشركة والقطاع ككل.

تحديات سابقة أمام الصندوق

في السابق، لم يُستفد كثيراً من صندوق الادخار السكني، ويرجع ذلك جزئياً إلى العديد من القيود.

عند شراء المنازل، غالباً ما تلجأ الطبقة المتوسطة في الصين إلى قرض مشترك: جزء أكبر من بنك بأسعار فائدة أعلى، وقرض أصغر وأقل تكلفة من صندوق الادخار.

ويُحدد مقدار القرض الذي يمكن للفرد الحصول عليه من الصندوق بناءً على مجموعة من العوامل، بما في ذلك مقدار ما أودعه في الصندوق وحالته الاجتماعية. كما كانت معظم المناطق تمنع استخدام أموال الصندوق لسداد الدفعة الأولى.

منذ العام الماضي، بدأت العديد من المدن في تخفيف القواعد. فخلال هذا العام وحده، خفّفت ما لا يقل عن 50 مدينة بلدية ومدينة القيود على كيفية استخدام القروض التي يقدمها صندوق الادخار السكني، بما في ذلك زيادة المبالغ المسموح بسحبها، وفقاً لـ“تشاينا إندكس هولدينغز”.

وفي خطوة حديثة، خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة على القروض العقارية التي يقدمها الصندوق، لتصبح أقل بنحو 0.9 نقطة مئوية من الفائدة المصرفية على القروض العقارية.

وقد زاد الإقبال على استخدام الصندوق. ففي العاصمة بكين، تم تمويل 33% من القروض العقارية السكنية عبر الصندوق العام الماضي، مقارنة بـ 29.4% في عام 2020.

تخفيض محدود في كلفة الاقتراض

رغم أن التخفيض الأخير في أسعار الفائدة يقلل تكلفة الاقتراض لشراء منزل بنحو 3%، فإنه يُعد“تخفيفاً محدوداً نسبياً”، ومن غير المرجّح أن يؤدي إلى انتعاش في مبيعات المساكن، بحسب ليو جيتشي، محلل العقارات المقيم في هونغ كونغ لدى“يو أو بي كاي هيان”.

وقال:“إنها إشارة إلى جهود الحكومة. لكن في النهاية، يتوقف تعافي سوق العقارات بشكل واسع على التنفيذ الفعّال للسياسات وتحسّن التوقعات الاقتصادية”.

في الوقت الحالي، يساعد صندوق الادخار السكني في سد فجوة التمويل، مع تراجع إقراض البنوك. فقد نما إجمالي القروض العقارية القائمة لدى الصندوق بنسبة 3.4% في عام 2024، في حين تراجعت قروض البنوك التجارية بنسبة 1.3%.

وعلى عكس البنوك، يمتلك الصندوق موارد وفيرة تمكنه من التوسع بشكل أكثر جرأة في الإقراض. فبفضل مساهمات نحو 180 مليون موظف ورب عمل في أنحاء البلاد، بلغ إجمالي موجودات الصندوق 10.9 تريليون يوان حتى عام 2024، وهو أعلى من إجمالي قروضه العقارية القائمة، وفقاً للبيانات الرسمية.

تجربة مشترية شابة

تُعد الباحثة في مجال علوم الكمبيوتر إيلي تشانغ نموذجاً للمشترين الشباب المستفيدين من الصندوق. فقد اشترت الشابة البالغة من العمر 30 عاماً منزلاً بمساحة 700 قدم مربعة (65 متراً مربعاً) في ضواحي بكين عام 2023.

ومنذ ذلك الحين، كانت تستخدم صندوق الادخار السكني شهرياً للمساهمة في سداد جزء من قرضها العقاري البالغ 550 ألف دولار.

وقالت تشانغ:“كلفة قروض صندوق الادخار السكني تنخفض أكثر فأكثر. بفضل هذا الصندوق، أصبح قرضي العقاري في المتناول تماماً”، مشيرة إلى أنها تدفع حالياً فائدة تبلغ نحو 2.85% على القرض المأخوذ من الصندوق.

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