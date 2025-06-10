"التخصيم" يفرض نفسه على خريطة التمويل.. فهل يواصل الهيمنة؟

MENAFN - Al-Borsa News) سجّل قطاع التخصيم نموًا قياسيًا خلال الربع الأول من العام الجاري، ليواصل تصدّره قائمةالأسرع نموًا، مدعومًا بعدة عوامل أبرزها تراجع أسعار الفائدة، وزيادة الطلب على حلول تمويل مرنة وسريعة، في ظل تباطؤ أدوات التمويل التقليدية.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، نمو نشاط التخصيم بنحو 100% خلال الربع الأول من 2025، ليصل إلى 40.2 مليار جنيه، مقابل 20.2 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق، مستحوذًا على 10.5% من إجمالي الأنشطة المالية غير المصرفية.

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وبلغ إجمالي الأوراق المخصمة 29.8 مليار جنيه، منها 17.4 مليار جنيه بحق الرجوع، و12.3 مليار جنيه بدون حق الرجوع، ما يعكس تنامي الثقة في مرونة هذا النشاط، خاصة بين الشركات الباحثة عن تدفقات نقدية عاجلة.

قال خالد سرحان، العضو المنتدب للشركة الدولية للتأجير التمويلي ((إنكوليس))، إن نمو قطاع التخصيم يعود بشكل رئيسي إلى التوسع في منح تراخيص مزاولة النشاط، وهو ما أسهم في دخول مزيد من اللاعبين إلى السوق، وزيادة تنافسية الخدمات التمويلية.

أضاف أن قرارات البنك المركزي المتعلقة بوضع حدود قصوى لتمويل البنوك لشركات التأجير التمويلي – بحد أقصى 5% من محفظة القروض، وبما لا يتجاوز 1% لكل شركة – دفعت كثيرًا من الشركات إلى اللجوء إلى أدوات تمويل بديلة، أبرزها التخصيم.

وأشار إلى أن نشاط التخصيم العكسي، الذي يُركز على تمويل سلاسل الإمداد الخاصة بالشركات، أصبح يحظى بإقبال واسع، لا سيما في ظل التوسع المستمر في مشروعات التطوير العقاري والتمويل الاستهلاكي.

من جانبه، أوضح طارق سليم، المدير التنفيذي لشركة الأهلي للتأجير التمويلي، أن الطلب على نشاط التخصيم شهد ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، نتيجة تفضيل شريحة واسعة من العملاء لتوفير السيولة بشكل فوري، عوضًا عن انتظار التمويل طويل الأجل التقليدي.

وأشار إلى أن التخصيم أصبح خيارًا إستراتيجيًا للشركات التي تسعى إلى تدفقات نقدية منتظمة لتغطية التزاماتها، خصوصًا في القطاعات ذات دورات التحصيل الطويلة، أو تلك التي تواجه تأخرًا في استلام مستحقاتها.

وفيما يتعلق بالتخصيم الدولي، أكد سليم أن استقرار سعر الصرف لا يؤثر جوهريًا على هذا النوع من التخصيم، نظرًا لعملاء النشاط في قطاع التصدير، والذين يمتلكون تدفقات دولارية منتظمة تقلل من تأثير تقلبات أسعار العملات.

وسجل نشاط التخصيم الدولي انخفاضًا طفيفًا بنسبة 2% خلال العام الماضي، ليبلغ 259 مليون دولار بنهاية 2024، مقارنة بـ266 مليون دولار في عام 2010، وفقًا لمنظمة التخصيم الدولية.

قال محمد نادر، العضو المنتدب لشركة“أرتشر للتأجير التمويلي”، إن نشاط التخصيم تضاعف خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة محركات رئيسية؛ أبرزها ارتفاع القيمة السوقية للسلع، مدفوعة بارتفاع سعر صرف الدولار من 30 إلى نحو 50 جنيهًا، ما أدى إلى زيادة قيم العمليات التجارية بنسبة تتراوح بين 30% و35%.

بالإضافة إلى استعادة النشاط التجاري لعافيته – بعد أن عانى من تباطؤ في العام السابق نتيجة قيود الاستيراد وصعوبة توفير الدولار – أسهم في زيادة الطلب على أدوات التمويل البديلة، خاصة مع تحسن بيئة الأعمال وسلاسل التوريد.

أضاف أن المحركات في زيادة الوعي باستخدام التخصيم كأداة تمويل، ما ساعد على دخول شريحة جديدة من الشركات للاستفادة منه، في ظل وجود هوامش ربحية مرتفعة مقارنة بالتمويل المصرفي التقليدي.

وأوضح نادر أن السياسة النقدية التيسيرية التي بدأها البنك المركزي منذ الربع الثاني – بخفض الفائدة بمقدار 3.25% على مرحلتين – تدعم استمرار التوسع في أنشطة التمويل، خصوصًا التأجير التمويلي والتخصيم.

قال حسين صدقي، المدير التنفيذي لشركة“توسع للتخصيم”، إن السوق شهد تحسنًا ملحوظًا في مستويات الطلب على التخصيم خلال الربع الأول من العام الجاري، مدفوعًا باستئناف نشاط الاستيراد والتصدير، بعد فترات من التباطؤ أثرت على حركة التجارة.

أشار إلى أن هذا الانتعاش صاحبه تطور ملحوظ في فهم العملاء لطبيعة النشاط، ما انعكس على حجم الطلب المتزايد، خاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن التخصيم يتمتع بهوامش ربحية أعلى من نظيره المصرفي، ما يجعله أكثر جاذبية خلال فترات التيسير النقدي، متوقعًا أن تحقق السوق معدلات نمو إضافية في ضوء استمرار البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، ما يُسهم في خفض تكلفة التمويل وتشجيع التوسع.