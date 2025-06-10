إيرادات أوبن إيه آي السنوية تتضاعف إلى 10 مليارات دولار - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) نمت الإيرادات الدورية السنوية لشركة“أوبن إيه آي” لتصل إلى مستوى 10 مليارات دولار، بعد مرور 3 سنوات فقط على إطلاق روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي“شات جي بي تي”.

قال متحدث باسم الشركة في تصريح لشبكة“سي إن بي سي”، إن الإيرادات الدورية هذه تشمل مبيعات المنتجات الاستهلاكية، واشتراكات“شات جي بي تي” الموجهة للشركات، وواجهات برمجيات التطبيقات.

موضوعاتارتفاع البطالة يعزز الضغوط على بنك إنجلترا لمواصلة خفض الفائدة هيونداي موتور لديها مخزون من المعادن النادرة يكفي لحوالي عام ارتفاع مؤشر نيكي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي

وأوضح أن الإيرادات المُعلن عنها يُستثنى منها إيرادات تراخيص استخدام داعمتها الاستثمارية“مايكروسوفت” لمنتجاتها، والصفقات الكبرى غير المتكررة.

بلغت الإيرادات الدورية لـ“أوبن إيه آي” على مدار العام المالي السابق بأكمله حوالي 5.5 مليار دولار، لكنها تحمّلت خسارة سنوية ناهزت 5 مليارات دولار.

المصدر: