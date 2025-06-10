إيرادات أوبن إيه آي السنوية تتضاعف إلى 10 مليارات دولار - جريدة البورصة

إيرادات أوبن إيه آي السنوية تتضاعف إلى 10 مليارات دولار - جريدة البورصة
قال متحدث باسم الشركة في تصريح لشبكة“سي إن بي سي”، إن الإيرادات الدورية هذه تشمل مبيعات المنتجات الاستهلاكية، واشتراكات“شات جي بي تي” الموجهة للشركات، وواجهات برمجيات التطبيقات.موضوعات متعلقة ارتفاع البطالة يعزز الضغوط على بنك إنجلترا لمواصلة خفض الفائدة هيونداي موتور لديها مخزون من المعادن النادرة يكفي لحوالي عام ارتفاع مؤشر نيكي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي
وأوضح أن الإيرادات المُعلن عنها يُستثنى منها إيرادات تراخيص استخدام داعمتها الاستثمارية“مايكروسوفت” لمنتجاتها، والصفقات الكبرى غير المتكررة.
بلغت الإيرادات الدورية لـ“أوبن إيه آي” على مدار العام المالي السابق بأكمله حوالي 5.5 مليار دولار، لكنها تحمّلت خسارة سنوية ناهزت 5 مليارات دولار.المصدر:
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