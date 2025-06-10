  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
إيرادات أوبن إيه آي السنوية تتضاعف إلى 10 مليارات دولار - جريدة البورصة

إيرادات أوبن إيه آي السنوية تتضاعف إلى 10 مليارات دولار - جريدة البورصة

2025-06-10 04:10:38
(MENAFN- Al-Borsa News) نمت الإيرادات الدورية السنوية لشركة“أوبن إيه آي” لتصل إلى مستوى 10 مليارات دولار، بعد مرور 3 سنوات فقط على إطلاق روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي“شات جي بي تي”.

قال متحدث باسم الشركة في تصريح لشبكة“سي إن بي سي”، إن الإيرادات الدورية هذه تشمل مبيعات المنتجات الاستهلاكية، واشتراكات“شات جي بي تي” الموجهة للشركات، وواجهات برمجيات التطبيقات.

موضوعات متعلقة ارتفاع البطالة يعزز الضغوط على بنك إنجلترا لمواصلة خفض الفائدة هيونداي موتور لديها مخزون من المعادن النادرة يكفي لحوالي عام ارتفاع مؤشر نيكي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي

وأوضح أن الإيرادات المُعلن عنها يُستثنى منها إيرادات تراخيص استخدام داعمتها الاستثمارية“مايكروسوفت” لمنتجاتها، والصفقات الكبرى غير المتكررة.

بلغت الإيرادات الدورية لـ“أوبن إيه آي” على مدار العام المالي السابق بأكمله حوالي 5.5 مليار دولار، لكنها تحمّلت خسارة سنوية ناهزت 5 مليارات دولار.

المصدر:

MENAFN10062025000202011048ID1109654653

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث