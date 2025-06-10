ارتفاع إيرادات تي إس إم سي بنسبة 40% في مايو - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت إيرادات شركة تايوان لأشباه الموصلات الشهر الماضي بنسبة تقارب 40% على أساس سنوي، ما يظهر استمرار الزخم القوي في مبيعات الشركة منذ بداية العام.

وقالت الشركة، في أحدث تقرير شهري لها صدر اليوم الثلاثاء:“بلغ صافي إيرادات تي إس إم سي خلال شهر مايو حوالي 320.5 مليار دولار تايواني جديد (10.7 مليار دولار)، بانخفاض قدره 8.3% على أساس شهري”.

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وأضافت“تي إس إم سي” أن الإيرادات المحققة تعتبر مرتفعة بنسبة 39.6% مقارنة بشهر مايو 2024، حين بلغت 229.6 مليار دولار تايواني جديد.

وأوضحت الشركة المصنعة للرقائق أن إجمالي الإيرادات للفترة من يناير إلى مايو بلغ 1.5 تريليون دولار تايواني جديد، ما يمثل نموًا سنويًا قدره 42.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

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