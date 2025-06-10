ارتفاع إيرادات تي إس إم سي بنسبة 40% في مايو - جريدة البورصة

ارتفاع إيرادات تي إس إم سي بنسبة 40% في مايو - جريدة البورصة
وقالت الشركة، في أحدث تقرير شهري لها صدر اليوم الثلاثاء:“بلغ صافي إيرادات تي إس إم سي خلال شهر مايو حوالي 320.5 مليار دولار تايواني جديد (10.7 مليار دولار)، بانخفاض قدره 8.3% على أساس شهري”.موضوعات متعلقة ارتفاع البطالة يعزز الضغوط على بنك إنجلترا لمواصلة خفض الفائدة هيونداي موتور لديها مخزون من المعادن النادرة يكفي لحوالي عام ارتفاع مؤشر نيكي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي
وأضافت“تي إس إم سي” أن الإيرادات المحققة تعتبر مرتفعة بنسبة 39.6% مقارنة بشهر مايو 2024، حين بلغت 229.6 مليار دولار تايواني جديد.
وأوضحت الشركة المصنعة للرقائق أن إجمالي الإيرادات للفترة من يناير إلى مايو بلغ 1.5 تريليون دولار تايواني جديد، ما يمثل نموًا سنويًا قدره 42.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.المصدر:
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
اللجنة القضائية المشرفة على "ماجد الفطيم كابيتال" تعين مجلس إدارة جديداً
دراسة: ارتفاع مستويات اعتماد الذكاء الاصطناعي الوكيل بنحو 327% بحلول عام 2027
استثمر في هونغ كونغ: الإمارات نموذج في تطوير بيئة الأعمال
منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي من "يانغو تك" تمكّن الشركات من تعزيز عروضها عبر روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي
المرأة الإماراتية.. حضور فاعل في المنظمات والهيئات الدولية
وفيات الثلاثاء 10/6/2025