السوق العقاري يترقب مرحلة ما بعد عودة السوريين والسودانيين

MENAFN - Al-Borsa News) يترقب السوق العقاري المصري، مرحلة ما بعد بدء عودة اللاجئين السوريين والسودانيين إلى بلدانهم الأصلية، في ظل تحسن نسبي في الأوضاع هناك.

واتفق خبراء ومتعاملون بالسوق ، على أن تدفق اللاجئين إلى مصر على مدار 14 عاما ، أسهم في تحفيز سوق العقارات، خاصة في المناطق الحضرية والمدن الجديدة، وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، وهو ما انعكس على أسعار الإيجارات التي شهدت زيادات متتالية، خاصة في المناطق التي تمركزت فيها هذه الجاليات السورية والسودانية مثل السادس من أكتوبر، العبور، والمعادي.

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قال رضا المنشاوي، مدير مبيعات شركة ديارنا للتسويق العقاري، إن السوق يظل بيئة جاذبة للاستثمار، خاصة من قبل المستثمرين العرب، موضحا أن العديد من المستثمرين يفضلون توجيه أموالهم نحو القطاع العقاري في مصر نظرًا لاستقراره النسبي وعوائده المضمونة مقارنة بقطاعات أخرى.

وأوضح أن التواجد المكثف للجاليات السورية والسودانية في مصر خلال السنوات الماضية ، أسهم بشكل كبير في تنشيط الطلب على العقارات، سواء السكنية أو التجارية، وهو ما أدى إلى تغيرات واضحة في معادلة العرض والطلب بالسوق، وهذا التغير دفع المطورين العقاريين إلى توجيه جزء من مشروعاتهم الجديدة لتلبية احتياجات هذه الشريحة من السكان، خصوصًا في المناطق الجديدة مثل القاهرة الجديدة وأكتوبر.

أكد المنشاوي، أن السودانيين يركزون بشكل أكبر على طلب العقارات السكنية، نظرًا لظروفهم المعيشية وطبيعة إقامتهم، في حين أن الجالية السورية تميل إلى تنويع استثماراتها بين السكني والتجاري، نتيجة لطبيعتهم الاقتصادية وميل كثير منهم لإطلاق مشروعات صغيرة ومتوسطة داخل مصر.

وأشار إلى أن الانخفاض الحالي في أعداد السوريين والسودانيين، سواء بسبب العودة إلى أوطانهم أو الانتقال إلى دول أخرى، سيؤدي إلى تراجع محدود في أسعار الإيجارات خلال الفترة المقبلة.

أضاف المنشاوي، أن تأثير هذه الجاليات على المشروعات العقارية الجديدة سيكون أقل في المرحلة المقبلة، خاصة مع بدء انحسار تواجدهم، مما يرجح أن تشهد الأسعار استقرارًا نسبيًا، دون زيادات كبيرة، وهذا التراجع لن يؤثر على جاذبية السوق العقاري ككل، لكنه سيعيد التوازن الطبيعي بين العرض والطلب في قطاعات بعينها.

وقال إبراهيم عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة شركة يونايتد كونسالتنج للتسويق العقاري، إن الجاليتين السودانية والسورية لا تزالان تملكان حصة في المشروعات العقارية الجديدة، وإن كانت محدودة، وذلك في ظل التراجع التدريجي في أعدادهم وبدء عودتهم إلى أوطانهم خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن التواجد الكثيف لهاتين الجاليتين خلال السنوات الماضية، خاصة في عدد من المناطق الحيوية داخل القاهرة الكبرى والمدن الجديدة، أسهم بشكل مباشر في رفع أسعار الإيجارات نتيجة زيادة الطلب، لا سيما في القطاع السكني الذي شهد إقبالاً كبيراً من جانب هؤلاء المقيمين.

أشار عبدالمنعم، إلى أن تأثير الجاليات على السوق العقاري بدأ يتراجع نسبيًا مع انخفاض أعدادهم، موضحا أن السوق مقبل على موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، مدفوعة بتزايد الاستثمارات الأجنبية، لا سيما من قبل مستثمرين عرب يسعون للاستفادة من انخفاض قيمة الجنيه المصري واستقرار السوق العقاري.

وأضاف أن الجاليات الأجنبية، خاصة السودانية والسورية، ما زالت تواجه عدة تحديات فيما يتعلق بملف السكن، أبرزها صعوبة تسجيل الوحدات التي يرغبون في شرائها، وهو ما ينعكس سلبًا على استقرارهم السكني ويعرضهم لمشكلات قانونية متعددة.

وأشار إلى أن هذه الجاليات لا يحق لها التملك في مشروعات الجمعيات السكنية التابعة للحكومة، ما يحد من فرص حصولهم على وحدات بأسعار مناسبة.

وشدد عبد المنعم على أهمية توفير آليات أكثر مرونة لتسهيل تسجيل العقارات للأجانب المقيمين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي ويساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين والسكان الوافدين إلى مصر.

وقال علاء الشيخ، رئيس مجلس إدارة شركة“أست تاب” للتسويق العقاري، إن السودانيين والسوريين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بشراء الوحدات السكنية والاستثمار في المشروعات العقارية الجديدة، لا سيما في المناطق الحديثة مثل العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن التراجع الأخير في أعداد السودانيين والسوريين داخل مصر قد ينعكس على أسعار الإيجارات خلال الأشهر المقبلة، إذ إن الزيادة الكبيرة في الجاليات العربية أسهمت في ارتفاع قياسي لأسعار الإيجار في عدد من المناطق.

وأوضح أن بدء عودة الجاليات إلى بلدانها أدى إلى نوع من الهدوء في السوق، ما دفع العديد من الملاك لتخفيض قيمة الإيجارات بنسبة وصلت إلى 50% لتفادي بقاء الوحدات شاغرة.

وأكد رئيس“أست تاب” أن هذا الانخفاض في الإيجارات لا يُتوقع أن يؤثر على أسعار العقارات بشكل عام، خصوصا أن غالبية المقيمين من هذه الجاليات يفضلون السكن في المدن القديمة، وليس في المشروعات العقارية الجديدة.

وشدد الشيخ على أن الطلب من الجاليات العربية، رغم تأثيره على سوق الإيجار، لا يُعد عاملاً حاسمًا في تسعير الوحدات العقارية الجديدة، والتي يظل الإقبال عليها قائمًا من قبل شرائح أخرى من المشترين والمستثمرين المحليين.