من يضمن حق العميل أمام المطور العقاري؟

MENAFN - Al-Borsa News) تزايدت شكاوى العملاء من المطورين العقاريين، وسط دعوات لتقنين العلاقة وتفعيل الرقابة في ظل التوسع الملحوظ الذي يشهده السوق العقاري المصري. وتتراوح الشكاوي، بين التأخير في مواعيد التسليم، وتسليم وحدات بمواصفات مغايرة لما تم الاتفاق عليه، إلى جانب غياب الشفافية في العقود.

ورغم أن العملاء يُحاسَبون على أي تأخير في سداد الأقساط بفرض فوائد إضافية، إلا أن المطورين لا يُلزمون غالبًا بأي تعويضات أو إجراءات مماثلة عند التأخر في تسليم الوحدات.

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ويحكي أحمد يوسف، أحد العملاء تجربته قائلاً:“دفعت كل الأقساط في مواعيدها، وسددت وديعة الصيانة، والآن مرّ عامان على الموعد المفترض للاستلام، ولا جديد.. لا أعلم مصيري، ولا يوجد أي بند يلزم الشركة بالموعد في العقد”.

وفي شهادة مماثلة، قال عميل آخر، رفض نشر اسمه :“ننتظر استلام شققنا منذ أكثر من خمس سنوات، ثم أبلغتنا الشركة مؤخرًا بأنها لن تستطيع استكمال المشروع، وعرضت رد الأموال التي لم تعد توازي قيمتها وقت التعاقد”.

من جانبه قال إبراهيم عبد المنعم خبير التسويق العقاري، إن السبب الجوهري وراء هذه الأزمات هو“الفجوة بين ما يُروّج له من خلال الحملات التسويقية، وما يتم تنفيذه فعليًا على الأرض”، مشيرًا إلى أن المسؤولية الكاملة تقع على كاهل المطور، وليس على فرق التسويق.

وحذر عبد المنعم من انتشار الإعلانات المضللة التي تروج لمشروعات لا تزال في مراحل الفكرة، ولم تحصل بعد على التراخيص اللازمة، مضيفا أن الفترة من يونيو إلى سبتمبر تُعد موسمًا بيعيًا نشطًا بالتزامن مع عودة المصريين بالخارج والسياحة الصيفية، ما يدفع بعض الشركات إلى التنافس لجذب العملاء بسرعة، حتى وإن لم تبدأ بعد في تنفيذ المشروع.

وطالب بإصدار قانون موحد ينظم العلاقة بين المطور العقاري والمشتري، بجانب تفعيل دور جهات رقابية مثل جهاز حماية المستهلك، أو إنشاء هيئة عقارية مختصة للنظر في الشكاوى وتسوية النزاعات خارج نطاق القضاء، الذي قد يمتد لأعوام دون حسم.

من جانبه قال محمد منير، المحامي بالنقض والإدارية العليا، إن العقود الموقعة بين العملاء والمطورين العقاريين تتضمن بنودًا ملزمة من الناحية القانونية، إلا أن الواقع العملي يكشف عن غياب آليات تنفيذ فعالة لضمان حقوق المشترين.

وأوضح منير أن القانون المصري يمنح العملاء المتضررين من تأخر تسليم الوحدات الحق في اللجوء إلى القضاء المدني والجنائي على حد سواء، حيث يمكنهم المطالبة بإلزام المطور بالتسليم، بالإضافة إلى طلب تعويض مالي عن التأخير والفوائد القانونية المترتبة عليه.

وأشار إلى أنه حال لم يُسدد العميل كامل الأقساط ، يمكنه رفع دعوى قضائية مزدوجة تشمل المطالبة بتسليم الوحدة وسداد الأقساط المتبقية مع التعويض المناسب. أما إذا كان العميل قد أوفى بكامل التزاماته المالية، فمن حقه المطالبة الفورية بتسليم الوحدة وتعويضه عن الضرر الواقع جراء التأخير، إضافة إلى الفوائد القانونية.

وأضاف منير أن غالبية عقود البيع العقاري تُصنف كـ”عقود إذعان”، أي أنها تُصاغ غالبًا بما يخدم مصلحة المطور فقط دون توفير حماية كافية للمشتري. ولذلك شدد على أهمية مراجعة هذه العقود من قبل محامين متخصصين قبل توقيعها، مع ضرورة إدراج بنود جزائية واضحة تحمي حقوق الطرف الأضعف في حال الإخلال بأي بند من بنود الاتفاق.

وفيما يتعلق بالمدن الجديدة التي تقع أراضيها تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية، أشار منير إلى أن عدم تسجيل المطور للأرض باسمه يُعد من أبرز الإشكاليات القانونية، إذ يؤدي ذلك إلى عجز العملاء عن تسجيل وحداتهم في الشهر العقاري، مما يضعف موقفهم القانوني في حال النزاع.

ولفت إلى أهمية قيام المشتري بالتأكد من خلفية المطور العقاري، ومراجعة سجل مشروعاته السابقة ومدى التزامه بمواعيد التسليم. كما أوصى بالتأكد من توافر المرافق الأساسية بالمشروع مثل المياه والغاز والكهرباء دون فرض رسوم إضافية، إلى جانب ضرورة مراجعة تسلسل الملكية لضمان صحة التعاقد وتوازن العلاقة القانونية بين الطرفين.

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