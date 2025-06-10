الأسهم الآسيوية ترتفع بدعم من التفاؤل بشأن محادثات التجارة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الآسيوية اليوم الثلاثاء، بدعم من التوقعات الإيجابية بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، بعدما تبنى المسؤولون نبرة متفائلة عقب اليوم الأول من المفاوضات.

وصعد مؤشر إقليمي للأسهم بنسبة 0.4% مع استعداد المسؤولين الأمريكيين والصينيين لاستئناف المحادثات اليوم الثلاثاء. وتداولت الأسهم في هونغ كونغ والصين ضمن نطاق ضيق، بينما ارتفعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية في التداولات الآسيوية.

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واستقر الدولار قرب مستوياته التي سجلها آخر مرة في عام 2023. كما حافظت سندات الخزانة الأمريكية على استقرارها، بعدما تراجعت عوائد سندات لأجل 10 سنوات في الجلسة السابقة إلى 4.47% مع انحسار توقعات التضخم.

تفاؤل حذر في انتظار بيانات التضخم

رغم عدم الإعلان عن اختراقات كبيرة بعد اليوم الأول من المحادثات، وتراجع الأسهم عن بعض مكاسبها المبكرة، فإن المسؤولين الأميركيين بدوا متفائلين بشأن سير المفاوضات.

وفي ظل ترقب الأسواق لبيانات رئيسية للتضخم يوم الأربعاء، ودخول الاحتياطي الفيدرالي في فترة التعتيم الإعلامي قبل قراره المرتقب بشأن أسعار الفائدة في 18 يونيو، يحاول مديرو الأموال تحديد ما يمكن أن يدفع مؤشر“إس آند بي 500” إلى العودة إلى مستوى قياسي جديد، بعد أن قفز المؤشر بنسبة 20% من أدنى مستوياته المسجلة في أبريل.

وقال تاكرو أوجيهارا، استراتيجي تنفيذي في“أسيت مانجمنت وان” في طوكيو:“هناك تفاؤل متزايد من جديد بأن المفاوضات ستُفضي في النهاية إلى اتفاق”. وأضاف:“لو استطاعت الولايات المتحدة والصين التوصل إلى تفاهم، فسيكون ذلك تطوراً إيجابياً للاقتصاد العالمي”.

أداء الأسهم الأمريكية وتأثير محادثات التجارة

كان مؤشر“إس آند بي 500” قد سجل مكاسب طفيفة يوم الإثنين، ليظل على بُعد نحو 2% من ذروته المسجلة في فبراير. في المقابل، تراجعت أسهم“أبل” بأكثر من 1% بعدما لم يتضمن مؤتمرها للمطورين أي تطورات بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك إن المحادثات بين واشنطن وبكين كانت“مثمرة”، في حين وصف وزير الخزانة سكوت بيسنت الاجتماع بأنه“جيد”. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض يوم الإثنين:“نحقق تقدماً جيداً مع الصين. الصين ليست سهلة”، مضيفاً:“أتلقى تقارير جيدة فقط”.

ومن المقرر أن تمتد المحادثات إلى يوم ثانٍ، وفقاً لمسؤول أمريكي، مع سعي الجانبين إلى تخفيف التوترات بشأن شحنات التكنولوجيا والعناصر الأرضية النادرة. وأفاد المسؤول بأن المستشارين سيلتقون مجدداً اليوم الثلاثاء الساعة العاشرة صباحاً في لندن.

الصين ترى المحادثات“فرصة محورية”

أشارت افتتاحية في صحيفة الشعب الرسمية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، إلى أن محادثات التجارة توفر“فرصة محورية أخرى للطرفين لحل الخلافات من خلال الحوار والتفاوض على أساس المساواة”.

وقالت هيبي تشن، محللة السوق لدى شركة“فانتاج جلوبال برايم” في سيدني:“يبدو أن الأسواق قد قامت بتسعير سيناريو (نجاح كامل)، ليس فقط على مستوى النتائج، بل أيضاً بناءً على وتيرة التقدم السريع ونمط ترمب المعتاد: التصعيد من أجل التهدئة”.

وأضافت:“في الوقت الراهن، يبدو أن حتى اتفاق أولي غير ملزم كافٍ لإبقاء الأسهم الآسيوية في مسار صعودي”.

البيانات التجارية تؤكد أثر الرسوم

ظهرت أدلة ملموسة على أن الرسوم الجمركية تؤثر على التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ أظهرت بيانات يوم الإثنين أن الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة سجلت الشهر الماضي أسوأ انخفاض لها منذ أكثر من خمس سنوات.

ومع ذلك، كانت الأسواق الآسيوية أكثر تفاؤلاً يوم الإثنين. إذ دخل مؤشر الأسهم الصينية المتداولة في هونج كونج مرحلة السوق الصاعدة، وهو مصطلح يُستخدم عندما يسجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 20% عن أدنى مستوياته الأخيرة.

وفي وول ستريت، يتزايد تفاؤل الاستراتيجيين تجاه الأسهم الأمريكية، إذ توقّع محللون في“مورجان ستانلي” و”جولدمان ساكس” أن النمو الاقتصادي القوي سيحد من أي تراجعات محتملة في الصيف.

وقال مايكل ويلسون من“مورجان ستانلي” إن التحسن الحاد في توقعات أرباح الشركات الأمريكية يبشر بمستقبل إيجابي لمؤشر“إس آند بي 500” حتى نهاية العام، مجدداً هدفه السعري لمدة 12 شهراً عند 6500 نقطة. وكان المؤشر قد أغلق يوم الإثنين عند 6005.88 نقطة.

في غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار اليوم الثلاثاء. وسلط ضعف الدولار بشكل عام الضوء على عدد من الأصول الأخرى. فقد واصل البلاتين ارتفاعه وسط علامات على شح شديد في السوق، في حين قفزت الفضة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها في 13 عاماً، وارتفعت“بتكوين” لليوم الخامس على التوالي.

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