ارتفاع مؤشر نيكي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي - جريدة البورصة

ارتفاع مؤشر نيكي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي - جريدة البورصة
وعند إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، ارتفع مؤشر“نيكي 225” بنسبة 0.3% عند 38211 نقطة، ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة، بينما استقر نظيره الأوسع نطاقًا“توبكس” عند 2786 نقطة.موضوعات متعلقة استقرار نمو الإنتاج الصناعي في السعودية مع تحسن الأنشطة النفطية رئيس قناة بنما يحذر من تهديد مبدأ الحياد بعد بيع ميناءين إلى تحالف عالمي محافظ بنك اليابان: مستعدون لرفع الفائدة حال اقترب التضخم الأساسي من 2%
وكانت شركة“سوميتومو فارما” أكبر الرابحين في مؤشر“نيكي”، حيث قفز سهمها بنسبة 8.8%، تلتها شركة“نيديك” لصناعة السيارات، التي ارتفع سهمها بنسبة 4.25%، بحسب“رويترز”.
وفي حين استقر العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات عند 1.48%، تراجعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.1% عند 144.46 ين.
وقال وزير المالية الياباني“كاتسونوبو كاتو” للصحفيين في مؤتمره الدوري:“من المهم أن تبذل الحكومة جهودًا لضمان شراء مجموعة متنوعة من المستثمرين للسندات الحكومية، في الوقت الذي يبدأ فيه بنك اليابان بتقليص مشترياته من السندات تدريجيًا”.المصدر:
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