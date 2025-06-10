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ارتفاع مؤشر نيكي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي - جريدة البورصة

ارتفاع مؤشر نيكي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي - جريدة البورصة

2025-06-10 04:10:38
(MENAFN- Al-Borsa News) تباين أداء المؤشرات اليابانية في ظل متابعة الأسواق تطورات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تزامنًا مع تقييم جهود الحكومة اليابانية لتعزيز ثقة المستثمرين في ديونها.

وعند إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، ارتفع مؤشر“نيكي 225” بنسبة 0.3% عند 38211 نقطة، ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة، بينما استقر نظيره الأوسع نطاقًا“توبكس” عند 2786 نقطة.

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وكانت شركة“سوميتومو فارما” أكبر الرابحين في مؤشر“نيكي”، حيث قفز سهمها بنسبة 8.8%، تلتها شركة“نيديك” لصناعة السيارات، التي ارتفع سهمها بنسبة 4.25%، بحسب“رويترز”.

وفي حين استقر العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات عند 1.48%، تراجعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.1% عند 144.46 ين.

وقال وزير المالية الياباني“كاتسونوبو كاتو” للصحفيين في مؤتمره الدوري:“من المهم أن تبذل الحكومة جهودًا لضمان شراء مجموعة متنوعة من المستثمرين للسندات الحكومية، في الوقت الذي يبدأ فيه بنك اليابان بتقليص مشترياته من السندات تدريجيًا”.

المصدر:

MENAFN10062025000202011048ID1109654648

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