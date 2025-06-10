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هيونداي موتور لديها مخزون من المعادن النادرة يكفي لحوالي عام - جريدة البورصة

هيونداي موتور لديها مخزون من المعادن النادرة يكفي لحوالي عام - جريدة البورصة

2025-06-10 04:10:38
(MENAFN- Al-Borsa News) لدى“هيونداي موتور” مخزونًا من المعادن النادرة يكفي لمدة عام تقريبًا، وأن الشركة لا تتوقع أي تأثير على المدى القريب من اضطرابات سلسلة التوريد العالمية الناجمة عن قيود التصدير الصينية، وفقًا لما ذكره أحد الحاضرين في مكالمة مع مستثمري صانعة السيارات لوكالة“رويترز”.

وذلك وسط اضطرابات تشهدها صناعة السيارات والطائرات وشركات أشباه الموصلات حول العالم بشكل عام بسبب القيود التي فرضتها الصين على تصدير المعادن النادرة والمغناطيسات.

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لكن ذلك المخزون لدى“هيونداي” يجعلها في وضع أفضل من العديد من المنافسين لتحمل القيود التي أضرت بالفعل بإنتاج أو شبكة الموردين لشركات مثل“فورد” و”بي إم دبليو”.

وأوضح المسؤول للوكالة أن جهود صانعة السيارات الكورية الجنوبية لتنويع سلاسل التوريد وتحسين المشتريات قد نجحت، وأن الشركة تتوقع أن تتمكن من إنتاج السيارات الكهربائية أو الهجينة دون انقطاعات لمدة عام على الأقل.

المصدر:

MENAFN10062025000202011048ID1109654647

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