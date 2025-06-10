هيونداي موتور لديها مخزون من المعادن النادرة يكفي لحوالي عام - جريدة البورصة
وذلك وسط اضطرابات تشهدها صناعة السيارات والطائرات وشركات أشباه الموصلات حول العالم بشكل عام بسبب القيود التي فرضتها الصين على تصدير المعادن النادرة والمغناطيسات.موضوعات متعلقة استقرار نمو الإنتاج الصناعي في السعودية مع تحسن الأنشطة النفطية رئيس قناة بنما يحذر من تهديد مبدأ الحياد بعد بيع ميناءين إلى تحالف عالمي محافظ بنك اليابان: مستعدون لرفع الفائدة حال اقترب التضخم الأساسي من 2%
لكن ذلك المخزون لدى“هيونداي” يجعلها في وضع أفضل من العديد من المنافسين لتحمل القيود التي أضرت بالفعل بإنتاج أو شبكة الموردين لشركات مثل“فورد” و”بي إم دبليو”.
وأوضح المسؤول للوكالة أن جهود صانعة السيارات الكورية الجنوبية لتنويع سلاسل التوريد وتحسين المشتريات قد نجحت، وأن الشركة تتوقع أن تتمكن من إنتاج السيارات الكهربائية أو الهجينة دون انقطاعات لمدة عام على الأقل.المصدر:
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