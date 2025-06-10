ارتفاع البطالة يعزز الضغوط على بنك إنجلترا لمواصلة خفض الفائدة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة مجدداً خلال أبريل الماضي؛ مما يعكس تباطؤاً في سوق العمل ويزيد من الضغوط على بنك إنجلترا للاستمرار في دورة خفض أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، اليوم الثلاثاء، أن معدل البطالة بلغ 4.6% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل، مقارنة بـ4.5% في فبراير، بما يتماشى مع التوقعات ويعد هذا المستوى هو الأعلى منذ يوليو 2021.

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وبحسب المكتب، انخفض عدد الموظفين المسجلين على كشوف الرواتب بمقدار 55 ألف وظيفة، أي بنسبة 0.2%، بين مارس وأبريل 2025، وتراجع بمقدار 115 ألف وظيفة، أي 0.4%، مقارنة بأبريل 2024، .

وأشارت البيانات إلى تباطؤ نمو الأجور الأساسية (باستثناء المكافآت) ليصل إلى 5.2% على أساس سنوي في الفترة حتى أبريل، مقارنة بـ5.5% في الشهر السابق، وهو دون التوقعات البالغة 5.4%.

ويُرجَّح أن تكون الزيادة في مساهمات التأمين الوطني ورفع الحد الأدنى الوطني للأجور، اللذين دخلا حيز التنفيذ في أبريل، قد ساهما في تردد أصحاب الأعمال في التوظيف مع اقتراب فصل الصيف.

وكانت بيانات صدرت نهاية الأسبوع الماضي قد أظهرت أن شركات البناء البريطانية خفّضت أعداد موظفيها في مايو الماضي بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، نتيجة ارتفاع تكاليف الأجور وتراجع الطلب.

وكان بنك إنجلترا قد خفّض سعر الفائدة الشهر الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 4.25%، مشيراً إلى أن الزيادات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى ستؤثر سلباً على النمو الاقتصادي البريطاني وتضغط على التضخم.

وقال محافظ البنك، أندرو بيلي:“أظهرت الأسابيع القليلة الماضية مدى تقلب الاقتصاد العالمي، ولهذا السبب نحتاج إلى الاستمرار في نهج تدريجي وحذر في خفض الفائدة”.

وبهذا الخفض، يكون بنك إنجلترا قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار مماثل لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ منتصف عام 2024، لكنه لا يزال أقل من وتيرة خفض الفائدة التي اتبعها البنك المركزي الأوروبي، نظراً لمخاوف تتعلق بارتفاع الأجور وخطر استمرار التضخم فوق المستهدف.

وأكد بنك إنجلترا أنه لا يتبع مساراً محدداً مسبقاً للفائدة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تأثير التوترات التجارية العالمية“يجب ألا يُبالغ في تقديره”.