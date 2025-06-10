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قمة أمريكية يابانية على هامش اجتماعات G7 لبحث الرسوم الجمركية

قمة أمريكية يابانية على هامش اجتماعات G7 لبحث الرسوم الجمركية

2025-06-10 04:10:37
(MENAFN- Al-Borsa News) أفادت مصادر حكومية يابانية مطلعة، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، سيلتقي الرئيس دونالد ترامب في قمة ثنائية على هامش اجتماعات مجموعة السبع في كندا، التي ستُعقد بين 15 و17 يونيو الجاري.

وقالت المصادر لوكالة أنباء كيودو اليابانية، إنه من المتوقع أن تركز القمة على معالجة التوترات التجارية بين الجانبين، لا سيما بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة، خصوصاً على صادرات السيارات اليابانية.

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وتواصل اليابان الضغط من أجل إلغاء هذه الرسوم الإضافية، لكنها منفتحة على اتفاقات تخفيض تدريجي، خاصة في قطاع السيارات الذي يُعد من الركائز الأساسية للصادرات اليابانية.

وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة لا تزال ترفض الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية، مشيرة إلى استمرار اختلال الميزان التجاري مع اليابان كسبب رئيسي لهذا الموقف.

وقبيل القمة، من المقرر أن يسافر وزير الدولة لإنعاش الاقتصاد الياباني ريوماسا أكازاوا، إلى واشنطن في 13 يونيو لعقد الجولة السادسة من المحادثات الوزارية.

ويُذكر أن أكازاوا زار الولايات المتحدة على مدى أربعة أسابيع متتالية، وسيتوجه لاحقاً إلى كندا لمواصلة التنسيق مع إيشيبا.

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