قمة أمريكية يابانية على هامش اجتماعات G7 لبحث الرسوم الجمركية

قمة أمريكية يابانية على هامش اجتماعات G7 لبحث الرسوم الجمركية
وقالت المصادر لوكالة أنباء كيودو اليابانية، إنه من المتوقع أن تركز القمة على معالجة التوترات التجارية بين الجانبين، لا سيما بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة، خصوصاً على صادرات السيارات اليابانية.موضوعات متعلقة استقرار نمو الإنتاج الصناعي في السعودية مع تحسن الأنشطة النفطية رئيس قناة بنما يحذر من تهديد مبدأ الحياد بعد بيع ميناءين إلى تحالف عالمي محافظ بنك اليابان: مستعدون لرفع الفائدة حال اقترب التضخم الأساسي من 2%
وتواصل اليابان الضغط من أجل إلغاء هذه الرسوم الإضافية، لكنها منفتحة على اتفاقات تخفيض تدريجي، خاصة في قطاع السيارات الذي يُعد من الركائز الأساسية للصادرات اليابانية.
وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة لا تزال ترفض الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية، مشيرة إلى استمرار اختلال الميزان التجاري مع اليابان كسبب رئيسي لهذا الموقف.
وقبيل القمة، من المقرر أن يسافر وزير الدولة لإنعاش الاقتصاد الياباني ريوماسا أكازاوا، إلى واشنطن في 13 يونيو لعقد الجولة السادسة من المحادثات الوزارية.
ويُذكر أن أكازاوا زار الولايات المتحدة على مدى أربعة أسابيع متتالية، وسيتوجه لاحقاً إلى كندا لمواصلة التنسيق مع إيشيبا.
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