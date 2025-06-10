تراجع التوظيف في المملكة المتحدة بأكبر وتيرة في 5 سنوات - جريدة البورصة

تراجع التوظيف في المملكة المتحدة بأكبر وتيرة في 5 سنوات - جريدة البورصة
وكشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة اليوم الثلاثاء تراجع عدد الموظفين المسجلين في كشوف المرتبات بمقدار 109 آلاف وظيفة، في أكبر انخفاض منذ مايو 2020، في حين كان متوقعًا انخفاضه 20 ألفًا فقط.موضوعات متعلقة استقرار نمو الإنتاج الصناعي في السعودية مع تحسن الأنشطة النفطية رئيس قناة بنما يحذر من تهديد مبدأ الحياد بعد بيع ميناءين إلى تحالف عالمي محافظ بنك اليابان: مستعدون لرفع الفائدة حال اقترب التضخم الأساسي من 2%
وأوضحت البيانات تباطؤ نمو الأجور باستثناء المكافآت إلى 5.2%، في أبطأ وتيرة في سبعة أشهر، بينما كان متوقعًا نموها 5.3%، أما عن معدل نمو الاجور في القطاع الخاص – الذي يتابعه بنك إنجلترا عن كثب – فتراجع إلى 5.1% من 5.5%.
وارتفع معدل البطالة إلى 4.6%، وهو المستوى الأعلى منذ صيف 2021، وذكرت“ليز ماكوين” مديرة الإحصاءات بالمكتب: لا يزال سوق العمل يعاني من الضعف مع انخفاض ملحوظ في عدد الموظفين المسجلين، حسبما نقلت“بلومبرج”.المصدر:
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