تراجع التوظيف في المملكة المتحدة بأكبر وتيرة في 5 سنوات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع التوظيف في المملكة المتحدة بأكبر وتيرة في خمس سنوات، كما تباطأ نمو الأجور بأكثر من المتوقع، مع تدهور سوق العمل بعدما رفعت وزيرة الخزانة“راشيل ريفز” تكلفة التوظيف.

وكشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة اليوم الثلاثاء تراجع عدد الموظفين المسجلين في كشوف المرتبات بمقدار 109 آلاف وظيفة، في أكبر انخفاض منذ مايو 2020، في حين كان متوقعًا انخفاضه 20 ألفًا فقط.

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وأوضحت البيانات تباطؤ نمو الأجور باستثناء المكافآت إلى 5.2%، في أبطأ وتيرة في سبعة أشهر، بينما كان متوقعًا نموها 5.3%، أما عن معدل نمو الاجور في القطاع الخاص – الذي يتابعه بنك إنجلترا عن كثب – فتراجع إلى 5.1% من 5.5%.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.6%، وهو المستوى الأعلى منذ صيف 2021، وذكرت“ليز ماكوين” مديرة الإحصاءات بالمكتب: لا يزال سوق العمل يعاني من الضعف مع انخفاض ملحوظ في عدد الموظفين المسجلين، حسبما نقلت“بلومبرج”.

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