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ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم .. إليك التفاصيل

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم .. إليك التفاصيل

2025-06-10 01:06:57
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تشهد المملكة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً طفيفاً على درجات الحرارة، حيث يكون الطقس حاراً نسبياً في أغلب مناطق المملكة، بينما تسود أجواء حارة في مناطق البادية، والأغوار، والبحر الميت، والعقبة، وفقاً لتوقعات دائرة الأرصاد الجوية.
وتكون الرياح نهاراً شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتثير الغبار خاصة في المناطق الصحراوية، ما يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية في تلك المناطق.
أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس معتدل الحرارة في معظم مناطق المملكة، في حين يبقى حاراً نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتكون الأجواء في العقبة نهاراً حارة، مع رياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج. أما ليلاً، فتستمر الأجواء حارة نسبياً مع رياح شمالية معتدلة السرعة، وبحر خفيف ارتفاع الموج.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار، خصوصاً في مناطق البادية.
كما يُنصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصاً وقت الذروة ظهراً في مناطق البادية، والأغوار، والبحر الميت، والعقبة.


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