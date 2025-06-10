ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم .. إليك التفاصيل

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ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم .. إليك التفاصيل
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تشهد المملكة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً طفيفاً على درجات الحرارة، حيث يكون الطقس حاراً نسبياً في أغلب مناطق المملكة، بينما تسود أجواء حارة في مناطق البادية، والأغوار، والبحر الميت، والعقبة، وفقاً لتوقعات دائرة الأرصاد الجوية.
وتكون الرياح نهاراً شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتثير الغبار خاصة في المناطق الصحراوية، ما يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية في تلك المناطق.
أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس معتدل الحرارة في معظم مناطق المملكة، في حين يبقى حاراً نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتكون الأجواء في العقبة نهاراً حارة، مع رياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج. أما ليلاً، فتستمر الأجواء حارة نسبياً مع رياح شمالية معتدلة السرعة، وبحر خفيف ارتفاع الموج.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار، خصوصاً في مناطق البادية.
كما يُنصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصاً وقت الذروة ظهراً في مناطق البادية، والأغوار، والبحر الميت، والعقبة.
وتكون الرياح نهاراً شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتثير الغبار خاصة في المناطق الصحراوية، ما يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية في تلك المناطق.
أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس معتدل الحرارة في معظم مناطق المملكة، في حين يبقى حاراً نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتكون الأجواء في العقبة نهاراً حارة، مع رياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج. أما ليلاً، فتستمر الأجواء حارة نسبياً مع رياح شمالية معتدلة السرعة، وبحر خفيف ارتفاع الموج.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار، خصوصاً في مناطق البادية.
كما يُنصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصاً وقت الذروة ظهراً في مناطق البادية، والأغوار، والبحر الميت، والعقبة.
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