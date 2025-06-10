اكتشاف مفتاح للوقاية من الالتهابات القابلة للتحول إلى سرطان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت مجلة Immunology أن علماء من ألمانيا تمكنوا من اكتشاف آليات تمنع بعض الالتهابات التي تحصل في الجسم من التحول إلى سرطان خطير.وجاء في منشور للمجلة:"اكتشف علماء ألمان لماذا يمكن أن يتطور الالتهاب المزمن إلى سرطان، ووجدت دراسة أجريت في مستشفى شاريتيه الجامعي أن بروتين أونكوستاتين إم، وهو مادة إشارة تنتجها الخلايا المناعية، هو محور هذه العملية. يُحفّز هذا البروتين تفاعلا متسلسلا يزيد الالتهاب ويجعل الأنسجة عرضة للتغيرات الخبيثة".وأضاف المنشور:"يلعب بروتين آخر، وهو الإنترلوكين-22، دورا خاصا في هذا. فبدلا من حماية الغشاء المخاطي المعوي، يزيد من حساسيته للأونكوستاتين. ونتيجة لذلك، يزداد الالتهاب، مما يجذب خلايا مناعية جديدة ويساهم في تلف الأنسجة. اكتشف العلماء أن تركيز مستقبلات أونكوستاتين إم مرتفع بشكل خاص بالقرب من أورام القولون - وهذا قد يفسر سبب حدوث السرطان على وجه التحديد في ظل الالتهاب طويل الأمد".



وأظهرت التجارب أن منع تفاعل الأونكوستاتين إم مع مستقبلاته يقلل الالتهاب بشكل كبير. ويجري العمل حاليا على تطوير أدوية جديدة تستغل هذه الآلية للعلاج والوقاية.



وأكد القائمون على البحث أن اكتشافهم هذا قد يُشكل أساسا للعلاج الشخصي - خاصة للمصابين بأمراض التهابية مزمنة.

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