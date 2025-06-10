روسيا: نجاح عملية تبادل أسرى حرب مع الجانب الأوكراني

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روسيا: نجاح عملية تبادل أسرى حرب مع الجانب الأوكراني
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة الروسية، أمس الاثنين، عن نجاح عملية تبادل أسرى حرب مع أوكرانيا، تقل أعمارهم عن 25 عاما، وآخرين أصيبوا بجروح خطرة، في أكبر عملية تبادل بين الجانبين منذ اندلاع الصراع العسكري.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان صحفي، أن التبادل الذي جاء بعد محادثات مباشرة عقدت في إسطنبول في 2 حزيران أسفرت عن اتفاق على تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير حرب من كل جانب، مع إعطاء الأولوية للأصغر سناً، والأكثر إصابة إلى جانب إعادة جثامين آلاف القتلى من الطرفين.
بترا
وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان صحفي، أن التبادل الذي جاء بعد محادثات مباشرة عقدت في إسطنبول في 2 حزيران أسفرت عن اتفاق على تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير حرب من كل جانب، مع إعطاء الأولوية للأصغر سناً، والأكثر إصابة إلى جانب إعادة جثامين آلاف القتلى من الطرفين.
بترا
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