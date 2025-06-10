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روسيا: نجاح عملية تبادل أسرى حرب مع الجانب الأوكراني

روسيا: نجاح عملية تبادل أسرى حرب مع الجانب الأوكراني

2025-06-10 01:06:57
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة الروسية، أمس الاثنين، عن نجاح عملية تبادل أسرى حرب مع أوكرانيا، تقل أعمارهم عن 25 عاما، وآخرين أصيبوا بجروح خطرة، في أكبر عملية تبادل بين الجانبين منذ اندلاع الصراع العسكري.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان صحفي، أن التبادل الذي جاء بعد محادثات مباشرة عقدت في إسطنبول في 2 حزيران أسفرت عن اتفاق على تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير حرب من كل جانب، مع إعطاء الأولوية للأصغر سناً، والأكثر إصابة إلى جانب إعادة جثامين آلاف القتلى من الطرفين.
بترا


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