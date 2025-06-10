أطعمة يظنها الجميع صحية.. لكنها تُخفي سعرات حرارية خطيرة

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أطعمة يظنها الجميع صحية.. لكنها تُخفي سعرات حرارية خطيرة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يُنصح المرضى بتجنب نوع معين من طعام الشواء يُعتبر "صحيًّا" في الغالب، لكنه في الواقع يُعيق فقدان الوزن.
وكشف البروفيسور فرانكلين جوزيف، الطبيب الاستشاري ورئيس عيادة Dr Frank's Weight Loss، أن الحلومي المشوي هو الطعام الوحيد الذي يُنصح بتجنبه خلال حفلات الشواء الصيفية.
ورغم أن العديد من أطباق الشواء تُروَّج على أنها خفيفة ومناسبة للحمية، يُحذِّر جوزيف من أن بعض الخيارات التي تبدو صحية هي في الحقيقة من أكثر مصادر السعرات الحرارية والدهون.
ويقول جوزيف: "موسم الشواء هو وقت للتمتع بالطعام والتواصل الاجتماعي، لكنني ألاحظ أن البعض يختارون أطعمة "صحية" ظنًّا منهم أنها خفيفة، بينما هي في الواقع تحتوي على سعرات حرارية مخفية قد تُعيق فقدان الوزن".
وقد يحتوي الحلومي المشوي، الذي يُفضّله النباتيون ومن يسعون لوجبات أخف، على أكثر من 300 سعرة حرارية و25 غرامًا من الدهون في حصة صغيرة لا تتجاوز شريحتين.
ويؤكد جوزيف: "لا أحد يكتفي بشريحتين فقط"، مشيرًا إلى أن هذا الطعام لا يمنح الشعور بالشبع مقارنة بالبروتينات القليلة الدسم مثل الدجاج أو السمك، ما يؤدي إلى تناول كميات أكبر وسرعة تراكم السعرات.
ويُشير الخبير إلى أن تناول الطعام لفترات طويلة خلال حفلات الشواء يزيد من صعوبة مراقبة كمية الطعام المُستهلكة، حيث يستهلك الناس كميات كبيرة دون وعي.
وتشمل البدائل الصحية الأفضل: الدجاج المشوي، والسمك، والروبيان، والخضار الملوّنة، التي تتميّز بغناها بالبروتين وقلة الدهون، ما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.
كما يُحذّر جوزيف من الصلصات والزيوت التي تُضاف أحيانًا ظنًّا بأنها صحية، مثل زيت الزيتون والصلصات السكرية، التي قد تزيد السعرات الحرارية للوجبة بشكل كبير.
روسيا اليوم
وكشف البروفيسور فرانكلين جوزيف، الطبيب الاستشاري ورئيس عيادة Dr Frank's Weight Loss، أن الحلومي المشوي هو الطعام الوحيد الذي يُنصح بتجنبه خلال حفلات الشواء الصيفية.
ورغم أن العديد من أطباق الشواء تُروَّج على أنها خفيفة ومناسبة للحمية، يُحذِّر جوزيف من أن بعض الخيارات التي تبدو صحية هي في الحقيقة من أكثر مصادر السعرات الحرارية والدهون.
ويقول جوزيف: "موسم الشواء هو وقت للتمتع بالطعام والتواصل الاجتماعي، لكنني ألاحظ أن البعض يختارون أطعمة "صحية" ظنًّا منهم أنها خفيفة، بينما هي في الواقع تحتوي على سعرات حرارية مخفية قد تُعيق فقدان الوزن".
وقد يحتوي الحلومي المشوي، الذي يُفضّله النباتيون ومن يسعون لوجبات أخف، على أكثر من 300 سعرة حرارية و25 غرامًا من الدهون في حصة صغيرة لا تتجاوز شريحتين.
ويؤكد جوزيف: "لا أحد يكتفي بشريحتين فقط"، مشيرًا إلى أن هذا الطعام لا يمنح الشعور بالشبع مقارنة بالبروتينات القليلة الدسم مثل الدجاج أو السمك، ما يؤدي إلى تناول كميات أكبر وسرعة تراكم السعرات.
ويُشير الخبير إلى أن تناول الطعام لفترات طويلة خلال حفلات الشواء يزيد من صعوبة مراقبة كمية الطعام المُستهلكة، حيث يستهلك الناس كميات كبيرة دون وعي.
وتشمل البدائل الصحية الأفضل: الدجاج المشوي، والسمك، والروبيان، والخضار الملوّنة، التي تتميّز بغناها بالبروتين وقلة الدهون، ما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.
كما يُحذّر جوزيف من الصلصات والزيوت التي تُضاف أحيانًا ظنًّا بأنها صحية، مثل زيت الزيتون والصلصات السكرية، التي قد تزيد السعرات الحرارية للوجبة بشكل كبير.
روسيا اليوم
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