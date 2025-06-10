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أطعمة يظنها الجميع صحية.. لكنها تُخفي سعرات حرارية خطيرة

أطعمة يظنها الجميع صحية.. لكنها تُخفي سعرات حرارية خطيرة

2025-06-10 01:06:57
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يُنصح المرضى بتجنب نوع معين من طعام الشواء يُعتبر "صحيًّا" في الغالب، لكنه في الواقع يُعيق فقدان الوزن.
وكشف البروفيسور فرانكلين جوزيف، الطبيب الاستشاري ورئيس عيادة Dr Frank's Weight Loss، أن الحلومي المشوي هو الطعام الوحيد الذي يُنصح بتجنبه خلال حفلات الشواء الصيفية.
ورغم أن العديد من أطباق الشواء تُروَّج على أنها خفيفة ومناسبة للحمية، يُحذِّر جوزيف من أن بعض الخيارات التي تبدو صحية هي في الحقيقة من أكثر مصادر السعرات الحرارية والدهون.
ويقول جوزيف: "موسم الشواء هو وقت للتمتع بالطعام والتواصل الاجتماعي، لكنني ألاحظ أن البعض يختارون أطعمة "صحية" ظنًّا منهم أنها خفيفة، بينما هي في الواقع تحتوي على سعرات حرارية مخفية قد تُعيق فقدان الوزن".
وقد يحتوي الحلومي المشوي، الذي يُفضّله النباتيون ومن يسعون لوجبات أخف، على أكثر من 300 سعرة حرارية و25 غرامًا من الدهون في حصة صغيرة لا تتجاوز شريحتين.
ويؤكد جوزيف: "لا أحد يكتفي بشريحتين فقط"، مشيرًا إلى أن هذا الطعام لا يمنح الشعور بالشبع مقارنة بالبروتينات القليلة الدسم مثل الدجاج أو السمك، ما يؤدي إلى تناول كميات أكبر وسرعة تراكم السعرات.
ويُشير الخبير إلى أن تناول الطعام لفترات طويلة خلال حفلات الشواء يزيد من صعوبة مراقبة كمية الطعام المُستهلكة، حيث يستهلك الناس كميات كبيرة دون وعي.
وتشمل البدائل الصحية الأفضل: الدجاج المشوي، والسمك، والروبيان، والخضار الملوّنة، التي تتميّز بغناها بالبروتين وقلة الدهون، ما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.
كما يُحذّر جوزيف من الصلصات والزيوت التي تُضاف أحيانًا ظنًّا بأنها صحية، مثل زيت الزيتون والصلصات السكرية، التي قد تزيد السعرات الحرارية للوجبة بشكل كبير.
روسيا اليوم


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