ساعة نوم إضافية في عطلة نهاية الأسبوع قد تحمي من فقدان السمع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة تشونغنام الوطنية بكوريا الجنوبية أن الحصول على ساعة نوم إضافية في عطلة نهاية الأسبوع قد يحمي من فقدان السمع المرتبط بالتقدم في العمر.وشملت الدراسة نحو 6800 شخص تزيد أعمارهم عن 40 عاما، وتوصلت إلى نتائج مذهلة تربط بين النوم وصحة السمع.وأظهرت البيانات أن الأشخاص في الأربعينيات والخمسينيات من العمر الذين حرصوا على النوم لساعات أطول خلال العطلة الأسبوعية انخفضت لديهم احتمالات الإصابة بضعف السمع الخفيف بنسبة 42%، بينما انخفض خطر الإصابة بضعف سمع متوسط بنسبة 21%.



ويعتقد الباحثون أن هذه الفائدة تعود إلى قدرة النوم الإضافي على حماية الاتصالات العصبية في الدماغ التي تلعب دورا حاسما في عملية السمع، كما أنه يقلل من الالتهابات التي قد تضر بالقوقعة، ذلك العضو الحلزوني الدقيق في الأذن الداخلية المسؤول عن تحويل الموجات الصوتية إلى إشارات كهربائية يفهمها الدماغ.



ولا تقتصر أهمية هذه الدراسة على مجال السمع فحسب، إذ يعد ضعف السمع المرتبط بالعمر أحد عوامل الخطر الرئيسية للعديد من المشكلات الصحية الخطيرة مثل الخرف والشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية.



كما أظهرت دراسات سابقة أن النوم في عطلة نهاية الأسبوع يمكن أن يوفر حماية ضد أمراض القلب ويقلل من خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 70%، خاصة لدى الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كاف من النوم خلال أيام العمل.

ووجدت الدراسة أن هذه الفوائد تتركز بشكل أساسي على الأشخاص في منتصف العمر (بين 40 و64 عاما)، بينما لم تظهر نفس النتائج الإيجابية لدى الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما. وهذا ما دفع الباحثين إلى التأكيد على أهمية النوم الكافي في منتصف العمر كاستراتيجية وقائية للحفاظ على حاسة السمع مع التقدم في السن.



وتظهر هذه الدراسة مرة أخرى كيف أن عادات النوم البسيطة التي يمارسها الكثيرون بشكل تلقائي في عطلة نهاية الأسبوع قد تحمل فوائد صحية بعيدة المدى، وتؤكد على الحكمة الشعبية التي تدعو إلى "تعويض" نقص النوم، خاصة في ظل نمط الحياة الحديث المليء بالضغوط والتزامات العمل التي تجعل الحصول على قسط كاف من النوم خلال الأسبوع تحديا للكثيرين.

RT