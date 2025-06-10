البنتاغون يؤكد نشر 700 جندي من مشاة البحرية في لوس أنجلوس

البنتاغون يؤكد نشر 700 جندي من مشاة البحرية في لوس أنجلوس
وجاء في بيان القيادة الشمالية للقوات المسلحة الأمريكية: "سيتم دمج حوالي 700 من مشاة البحرية من الكتيبة الثانية للفوج السابع في الفرقة الأولى لمشاة البحرية بسلاسة مع قوات الفرقة العاشرة ضمن فرقة العمل 51 في منطقة لوس أنجلوس".
وسبق أن أكد مسؤول أمريكي أنه تم إرسال 700 جندي من مشاة البحرية في كاليفورنيا للمساعدة في لوس أنجلوس، ومن المتوقع وصولهم خلال 24 ساعة.
ووفق وكالة "رويترز" تم حشد جنود من مشاة البحرية الأمريكية من مركز القتال الجوي الأرضي التابع لسلاح مشاة البحرية في كاليفورنيا، للرد على احتجاجات لوس أنجلوس، وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.
وأشارت إلى أنهم سينضمون إلى قوات الحرس الوطني التي فعلها الرئيس دونالد ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع دون موافقة حاكم كاليفورنيا أو عمدة المدينة.
من جهتها، ذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن نشر مشاة البحرية في لوس أنجلوس لا يهدف إلى أداء مهام الأجهزة الأمنية.
RT
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