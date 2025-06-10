البنتاغون يؤكد نشر 700 جندي من مشاة البحرية في لوس أنجلوس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" نشر 700 من مشاة البحرية في لوس أنجلوس على خلفية الاحتجاجات ضد سياسة الهجرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وجاء في بيان القيادة الشمالية للقوات المسلحة الأمريكية: "سيتم دمج حوالي 700 من مشاة البحرية من الكتيبة الثانية للفوج السابع في الفرقة الأولى لمشاة البحرية بسلاسة مع قوات الفرقة العاشرة ضمن فرقة العمل 51 في منطقة لوس أنجلوس".



وسبق أن أكد مسؤول أمريكي أنه تم إرسال 700 جندي من مشاة البحرية في كاليفورنيا للمساعدة في لوس أنجلوس، ومن المتوقع وصولهم خلال 24 ساعة.



ووفق وكالة "رويترز" تم حشد جنود من مشاة البحرية الأمريكية من مركز القتال الجوي الأرضي التابع لسلاح مشاة البحرية في كاليفورنيا، للرد على احتجاجات لوس أنجلوس، وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.



وأشارت إلى أنهم سينضمون إلى قوات الحرس الوطني التي فعلها الرئيس دونالد ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع دون موافقة حاكم كاليفورنيا أو عمدة المدينة.



من جهتها، ذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن نشر مشاة البحرية في لوس أنجلوس لا يهدف إلى أداء مهام الأجهزة الأمنية.

RT