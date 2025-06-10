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إسرائيل تنقل نشطاء السفينة مادلين إلى المطار تمهيداً لترحيلهم

إسرائيل تنقل نشطاء السفينة مادلين إلى المطار تمهيداً لترحيلهم

2025-06-10 01:01:34
(MENAFN- Al-Bayan) أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية فجر الثلاثاء أنّ الناشطين المؤيّدين للقضية الفلسطينية الذين كانوا على متن السفينة الشراعية "مادلين" عندما اعترضها الجيش الإسرائيلي أثناء محاولتها الوصول إلى قطاع غزة، نُقلوا إلى مطار تل أبيب تمهيدا لإعادتهم إلى بلدانهم.

وقالت الوزارة في بيان إنّ "من يرفض توقيع أوراق الترحيل ومغادرة إسرائيل سيحال إلى جهة قضائية، وفقاً للقانون الإسرائيلي".

وكانت السفينة الشراعية وصلت مساء الإثنين إلى ميناء أشدود الإسرائيلي بعد أن اعترضتها الدولة العبرية أثناء محاولتها الوصول إلى قطاع غزة وهي تحمل مساعدات إنسانية وعلى متنها 12 ناشطا مؤيّدين للقضية الفلسطينية.

واعترضت السلطات الإسرائيلية السفينة التي كانت متّجهة إلى غزة تضامنا مع أهالي القطاع المحاصرين وغيّرت مسارها إلى ميناء أشدود على أن يعود الناشطون ومن بينهم السويدية غريتا تونبرغ إلى بلدانهم.

وأبحر الناشطون وهم 12 فرنسيا وألمانيا وبرازيليا وتركيا وسويديا وإسبانيا وهولنديا في الأول من يونيو من إيطاليا بهدف "كسر الحصار الإسرائيلي" المفروض على قطاع غزة الذي يعاني وضعا إنسانيا كارثيا بعد عشرين شهرا على اندلاع الحرب فيه.

وبعد توقفها في مصر، اقتربت السفينة من غزة رغم تحذيرات إسرائيل التي أصدرت الأوامر لجيشها بمنعها من الوصول إلى القطاع.

وليل الأحد-الإثنين أعلن تحالف أسطول الحرية المنظّم للرحلة أنّ الجيش الإسرائيلي اعترض المركب.

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