أسهم اليابان ترتفع لليوم الثالث وسط تفاؤل إزاء شركات التكنولوجيا

MENAFN - Al-Bayan) ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء لليوم الثالث على التوالي، مدعومة بمكاسب أسهم التكنولوجيا وتفاؤل المستثمرين بشأن جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار في أسواق الديون.

وزاد المؤشر نيكاي بنسبة 0.9 بالمئة بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة.

وقال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو إن الحكومة ستعمل على ضمان الثقة في سوق السندات الحكومية اليابانية، وذلك بعد يوم من تقرير لرويترز أفاد بأن وزارة المالية تدرس إعادة شراء بعض السندات طويلة الأجل لاحتواء ارتفاع العوائد.

وقالت ماكي ساوادا خبيرة استراتيجيات الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية "نرى أن انخفاض أسعار الفائدة واستقرار سعر صرف الدولار مقابل الين يدعمان سوق الأسهم اليابانية اليوم".