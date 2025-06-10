أسهم اليابان ترتفع لليوم الثالث وسط تفاؤل إزاء شركات التكنولوجيا

أسهم اليابان ترتفع لليوم الثالث وسط تفاؤل إزاء شركات التكنولوجيا
وزاد المؤشر نيكاي بنسبة 0.9 بالمئة بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة.
وقال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو إن الحكومة ستعمل على ضمان الثقة في سوق السندات الحكومية اليابانية، وذلك بعد يوم من تقرير لرويترز أفاد بأن وزارة المالية تدرس إعادة شراء بعض السندات طويلة الأجل لاحتواء ارتفاع العوائد.
وقالت ماكي ساوادا خبيرة استراتيجيات الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية "نرى أن انخفاض أسعار الفائدة واستقرار سعر صرف الدولار مقابل الين يدعمان سوق الأسهم اليابانية اليوم".
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