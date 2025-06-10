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النفط يصعد وسط ترقب نتائج المحادثات التجارية بين أميركا والصين

النفط يصعد وسط ترقب نتائج المحادثات التجارية بين أميركا والصين

2025-06-10 01:01:17
(MENAFN- Al-Bayan) ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع ترقب نتائج المحادثات الأميركية الصينية التي قد تمهد الطريق لتخفيف حدة التوتر التجاري وتعزز الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 0041 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا إلى 67.16 دولاراً للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتا إلى 65.42 دولاراً، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الرابع من أبريل في وقت سابق من الجلسة.

وكان برنت قد ارتفع أمس الاثنين إلى 67.19 دولاراً، وهو أعلى مستوى له منذ 28 أبريل، مدعوماً باحتمال توصل واشنطن وبكين إلى اتفاق تجاري.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين إن المحادثات الجارية في لندن تسير على ما يرام وإنه "لا يتلقى سوى تقارير جيدة" من فريقه.

ومن شأن التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين أن يدعم التوقعات الاقتصادية العالمية ويعزز الطلب على السلع الأساسية بما في ذلك النفط.

وفيما يتعلق بالمفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، قالت طهران إنها ستقدم قريبا مقترحا مقابلا للمقترح الأميركي الذي تعتبره "غير مقبول"، في حين أوضح ترامب أن الجانبين لا يزالان على خلاف بشأن ما إذا كان سيتم السماح للجمهورية الإسلامية بمواصلة تخصيب اليورانيوم داخل إيران.

وإيران هي ثالث أكبر منتج بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وأي تخفيف للعقوبات الأميركية على إيران سيسمح لها بتصدير المزيد من النفط، مما سيؤثر على أسعار الخام العالمية.

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