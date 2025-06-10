الذهب يتراجع وسط ترقب المحادثات التجارية بين أميركا والصين

MENAFN - Al-Bayan) انخفض الذهب اليوم الثلاثاء مع ترقب المتعاملين لمزيد من التطورات في المحادثات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين في لندن.

وبحلول الساعة 0125 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 3311.16 دولاراً للأوقية. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 3330.90 دولاراً.

تتواصل المحادثات التجارية رفيعة المستوى بين المسؤولين الأميركيين والصينيين لليوم الثاني، حيث تشمل المناقشات قضايا تتراوح بين الرسوم الجمركية والقيود على المعادن الأرضية النادرة.

وقال تيم ووتر، كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "مع استمرار هذه المحادثات التجارية الرئيسية بين الولايات المتحدة والصين، يتداول الذهب بتحفظ حتى نرى ما إذا كان هناك أي تقدم".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إدارته "تبلي بلاء حسنا" في المفاوضات، وأشار إلى التقارير الإيجابية الصادرة عن المحادثات.

كان الجانبان قد اتفقا في الشهر الماضي على وقف مؤقت للرسوم الجمركية، مما منح أسواق المال بعض الراحة.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات التضخم الأميركية المقررة غدا الأربعاء للحصول على المزيد من الإشارات عن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي .

وقال ووتر "إذا ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بشكل طفيف، فستكون هذه نتيجة متوقعة، ولكن إذا قفزت هذه البيانات فإن ذلك قد يثير بعض أجراس الإنذار للمستثمرين، وأي هروب ناتج عن ذلك إلى الملاذ الآمن قد يساعد سعر الذهب".

ويكتسب الذهب جاذبية خلال الأوقات الجيوسياسية والاقتصادية غير المستقرة، ويميل إلى الأداء الجيد عند انخفاض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمئة إلى 36.51 دولاراً للأوقية، وهبط البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1210.46 دولاراً، ونزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1071.75 دولاراً.