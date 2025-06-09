التربية الوقوف بحزم في وجه كل ما يمس نزاهة امتحانات الثانوية العامة
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إحالة 17 حساباً على منصات التواصل إلى الجهات الأمنية لنشرها أسئلة ومعلومات مضللة
توثيق المخالفات الإلكترونية وإحالتها إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية لاتخاذ الإجراءات القانونية
عبدالعزيز الفضلي
في حين تبدأ غدا الأربعاء امتحانات الثانوية العامة لنهاية العام الدراسي 2024/ 2025 للقسمين العلمي والأدبي والتعليم الديني، أكدت وزارة التربية حرصها على مواصلة جهودها في توفير بيئة تعليمية عادلة وآمنة يسودها تكافؤ الفرص، خاصة خلال امتحانات الصف الثاني عشر، التي تنطلق غدا الأربعاء وتتطلب أعلى درجات الانضباط والالتزام لضمان نزاهة العملية التربوية وسلامتها.
وذكرت وزارة التربية في بيان لها أن امتحانات نهاية العام لطلبة الصف الثاني عشر ستحظى ببيئة امتحانات تتسم بالأمان والشفافية والعدالة، مشددة على التزامها الكامل بتطبيق لائحة مخالفات الامتحانات بكل حزم، بما يضمن صون نزاهة المنظومة التعليمية، وترسيخ مبدأ المحاسبة وتطبيق النظم واللوائح حفاظا على مصداقية وسلامة عملية سير الامتحانات.
وضمن جهودها الرقابية الهادفة إلى حماية العملية التعليمية من العبث والتشويش، أعلنت الوزارة عن إحالة 17 حسابا ومجموعة على منصات التواصل الاجتماعي (إكس، تليغرام، واتساب) إلى الجهات الأمنية المختصة، بعد قيامها بنشر معلومات مضللة ونماذج أسئلة نسبت زورا إلى امتحانات المرحلة الثانوية، موضحة أن هذه المخالفات تم توثيقها بشكل رسمي وإحالتها إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين عليها.
وشددت وزارة التربية على استمرارها في رصد وتتبع ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة امتحانات الصف الثاني عشر، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، للتعامل الفوري مع أي محاولة لبث الإشاعات أو إثارة القلق في نفوس الطلبة، خصوصا في هذه المرحلة الدراسية المفصلية.
ودعت وزارة التربية جميع المتقدمين لامتحانات الصف الثاني عشر إلى الالتزام التام باللوائح والتعليمات المنظمة للعمل داخل اللجان، واتباع إرشادات وتعليميات فرق المراقبة والإدارات المدرسية، مؤكدة في الوقت ذاته منع إدخال الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية أو ذكية إلى مقار اللجان، لما يشكله ذلك من إخلال مباشر بسلامة الإجراءات الامتحانية.
وحثت الوزارة المتعلمين وأولياء الأمور على عدم الانجراف خلف الشائعات أو تداول المعلومات غير الموثقة، داعية إلى الاعتماد فقط على المصادر التعليمية الرسمية، والمحتوى المعتمد المنشور على موقع وزارة التربية.
وأشارت إلى أن «مسؤوليتنا الوطنية والتربوية تحتم علينا الوقوف بحزم في وجه كل ما يمس نزاهة الامتحانات، فالنجاح الحقيقي لا يتحقق إلا عبر الجد والمثابرة، ولن تكافأ إلا الجهود الصادقة التي تنطلق من احترام الأنظمة والثقة بالذات».
وجددت وزارة التربية تأكيدها على التزامها الراسخ بتوفير بيئة امتحانية عادلة ومنصفة، تكرس مبدأ تكافؤ الفرص وتثمن جهود الطلبة المجتهدين، مشيرة إلى أنها تقف إلى جانب أبنائها، وتسخر كل إمكاناتها لدعمهم وتمكينهم من اجتياز هذه المرحلة بثقة ونجاح، «متمنين التوفيق والنجاح لأبنائنا الطلبة والطالبات في الصف الثاني عشر، وتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم الأكاديمية بما يمهد لهم مستقبلا واعدا يليق بإصرارهم ويترجم تطلعات الوطن في أبنائه».
من ناحية أخرى، يبدأ يوم غد الأربعاء أكثر من 42 ألف طالب وطالبة في الثانوية العامة اختبارات نهاية العام الدراسي 2024/ 2025 للقسمين العلمي والأدبي والتعليم الديني، والتي تشمل طلبة التعليم العام والخاص والتربية الخاصة، حيث يؤدي طلبة القسم العلمي اختبار الرياضيات، بينما يقدم طلبة القسم الأدبي امتحان مادة اللغة الانجليزية، والفقه التحريري لطلبة الديني، وتستمر الاختبارات إلى يوم الاثنين 23 الجاري.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر لـ «الأنباء»، عن أن وزارة التربية استعدت جيدا لهذه الامتحانات من خلال اللجان العاملة، والتي سيتم تسليمها للرؤساء الذين تم تدويرهم وتكليفهم اعتبارا من أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أنه تم توفير حافلات لنقل الاختبارات من المطبعة السرية مجهزة بأحدث التقنيات الخاصة بنظام التتبع، وذلك حفاظا على سير الامتحانات.
وأكدت حرص الوزارة الكامل، وبمتابعة حثيثة من قبل وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي، على توفير البيئة المناسبة لأداء الاختبارات وتسخير كل الإمكانات الفنية والبشرية لتجهيز اللجان وتسهيل سير الامتحانات وفق أعلى المعايير التربوية والتنظيمية بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلبة، مشددة على تطبيق لائحة الغش ولا تهاون في هذا الجانب.
ودعت المصادر الطلبة إلى الاجتهاد ومذاكرة الدروس بشكل متأن من أجل تحقيق أفضل النتائج، خاصة أن أسئلة الامتحانات ستكون في مستوى الطالب ومن داخل المنهج، متمنية لهم التوفيق والنجاح.
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التربية الوقوف بحزم في وجه كل ما يمس نزاهة امتحانات الثانوية العامة