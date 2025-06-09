التربية الوقوف بحزم في وجه كل ما يمس نزاهة امتحانات الثانوية العامة



إحالة 17 حساباً على منصات التواصل إلى الجهات الأمنية لنشرها أسئلة ومعلومات مضللة توثيق المخالفات الإلكترونية وإحالتها إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية لاتخاذ الإجراءات القانونية



عبدالعزيز الفضلي

في حين تبدأ غدا الأربعاء امتحانات الثانوية العامة لنهاية العام الدراسي 2024/ 2025 للقسمين العلمي والأدبي والتعليم الديني، أكدت وزارة التربية حرصها على مواصلة جهودها في توفير بيئة تعليمية عادلة وآمنة يسودها تكافؤ الفرص، خاصة خلال امتحانات الصف الثاني عشر، التي تنطلق غدا الأربعاء وتتطلب أعلى درجات الانضباط والالتزام لضمان نزاهة العملية التربوية وسلامتها.

وذكرت وزارة التربية في بيان لها أن امتحانات نهاية العام لطلبة الصف الثاني عشر ستحظى ببيئة امتحانات تتسم بالأمان والشفافية والعدالة، مشددة على التزامها الكامل بتطبيق لائحة مخالفات الامتحانات بكل حزم، بما يضمن صون نزاهة المنظومة التعليمية، وترسيخ مبدأ المحاسبة وتطبيق النظم واللوائح حفاظا على مصداقية وسلامة عملية سير الامتحانات.

وضمن جهودها الرقابية الهادفة إلى حماية العملية التعليمية من العبث والتشويش، أعلنت الوزارة عن إحالة 17 حسابا ومجموعة على منصات التواصل الاجتماعي (إكس، تليغرام، واتساب) إلى الجهات الأمنية المختصة، بعد قيامها بنشر معلومات مضللة ونماذج أسئلة نسبت زورا إلى امتحانات المرحلة الثانوية، موضحة أن هذه المخالفات تم توثيقها بشكل رسمي وإحالتها إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين عليها.

وشددت وزارة التربية على استمرارها في رصد وتتبع ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة امتحانات الصف الثاني عشر، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، للتعامل الفوري مع أي محاولة لبث الإشاعات أو إثارة القلق في نفوس الطلبة، خصوصا في هذه المرحلة الدراسية المفصلية.

ودعت وزارة التربية جميع المتقدمين لامتحانات الصف الثاني عشر إلى الالتزام التام باللوائح والتعليمات المنظمة للعمل داخل اللجان، واتباع إرشادات وتعليميات فرق المراقبة والإدارات المدرسية، مؤكدة في الوقت ذاته منع إدخال الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية أو ذكية إلى مقار اللجان، لما يشكله ذلك من إخلال مباشر بسلامة الإجراءات الامتحانية.

وحثت الوزارة المتعلمين وأولياء الأمور على عدم الانجراف خلف الشائعات أو تداول المعلومات غير الموثقة، داعية إلى الاعتماد فقط على المصادر التعليمية الرسمية، والمحتوى المعتمد المنشور على موقع وزارة التربية.

وأشارت إلى أن «مسؤوليتنا الوطنية والتربوية تحتم علينا الوقوف بحزم في وجه كل ما يمس نزاهة الامتحانات، فالنجاح الحقيقي لا يتحقق إلا عبر الجد والمثابرة، ولن تكافأ إلا الجهود الصادقة التي تنطلق من احترام الأنظمة والثقة بالذات».

وجددت وزارة التربية تأكيدها على التزامها الراسخ بتوفير بيئة امتحانية عادلة ومنصفة، تكرس مبدأ تكافؤ الفرص وتثمن جهود الطلبة المجتهدين، مشيرة إلى أنها تقف إلى جانب أبنائها، وتسخر كل إمكاناتها لدعمهم وتمكينهم من اجتياز هذه المرحلة بثقة ونجاح، «متمنين التوفيق والنجاح لأبنائنا الطلبة والطالبات في الصف الثاني عشر، وتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم الأكاديمية بما يمهد لهم مستقبلا واعدا يليق بإصرارهم ويترجم تطلعات الوطن في أبنائه».

من ناحية أخرى، يبدأ يوم غد الأربعاء أكثر من 42 ألف طالب وطالبة في الثانوية العامة اختبارات نهاية العام الدراسي 2024/ 2025 للقسمين العلمي والأدبي والتعليم الديني، والتي تشمل طلبة التعليم العام والخاص والتربية الخاصة، حيث يؤدي طلبة القسم العلمي اختبار الرياضيات، بينما يقدم طلبة القسم الأدبي امتحان مادة اللغة الانجليزية، والفقه التحريري لطلبة الديني، وتستمر الاختبارات إلى يوم الاثنين 23 الجاري.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر لـ «الأنباء»، عن أن وزارة التربية استعدت جيدا لهذه الامتحانات من خلال اللجان العاملة، والتي سيتم تسليمها للرؤساء الذين تم تدويرهم وتكليفهم اعتبارا من أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أنه تم توفير حافلات لنقل الاختبارات من المطبعة السرية مجهزة بأحدث التقنيات الخاصة بنظام التتبع، وذلك حفاظا على سير الامتحانات.

وأكدت حرص الوزارة الكامل، وبمتابعة حثيثة من قبل وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي، على توفير البيئة المناسبة لأداء الاختبارات وتسخير كل الإمكانات الفنية والبشرية لتجهيز اللجان وتسهيل سير الامتحانات وفق أعلى المعايير التربوية والتنظيمية بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلبة، مشددة على تطبيق لائحة الغش ولا تهاون في هذا الجانب.

ودعت المصادر الطلبة إلى الاجتهاد ومذاكرة الدروس بشكل متأن من أجل تحقيق أفضل النتائج، خاصة أن أسئلة الامتحانات ستكون في مستوى الطالب ومن داخل المنهج، متمنية لهم التوفيق والنجاح.