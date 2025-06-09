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مسؤول أممي يحذر من انعدام الأمن الإقليمي وتدهور الأوضاع الإنسانية في وسط أفريقيا

مسؤول أممي يحذر من انعدام الأمن الإقليمي وتدهور الأوضاع الإنسانية في وسط أفريقيا

2025-06-09 11:16:52
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 9 - 6 (كونا) -- حذر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لوسط أفريقيا عبدو أباري اليوم الاثنين من تفاقم انعدام الأمن الإقليمي وتصاعد التضليل الإعلامي وتدهور الأوضاع الإنسانية في جميع أنحاء المنطقة على الرغم من الإنجازات الديمقراطية الملحوظة في كل من تشاد والغابون.
جاء ذلك في إحاطة قدمها أباري أمام اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي استعرض الممثل الخاص خلاله أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الوضع في المنطقة.
وسلط أباري الضوء على التطورات المقلقة التي تهدد الاستقرار الإقليمي في منطقة وسط أفريقيا حيث يستمر تفاقم انعدام الأمن في حوض بحيرة تشاد بعد أن تكيفت الجماعات المسلحة التابعة لجماعة (بوكو حرام) مع تكتيكات قوات الأمن ونشرت بشكل متزايد طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات.
وأشار إلى أن رؤساء دول الجماعة الاقتصادية لوسط أفريقيا أعربوا عن قلقهم إزاء استمرار الصراع بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا ما جعلهم يؤجلون انتقال الرئاسة الدورية إلى رواندا.
وأوضح أباري أن ذلك أدى إلى انسحاب رواندا من الجماعة وهو قرار يأتي "في لحظة حرجة أحرزت فيها الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا تقدما حقيقيا في أجندتها الإصلاحية".
ولفت إلى أن المبادرات المختلفة الرامية إلى إحلال سلام دائم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية "تبعث على أمل كبير" منبها في الوقت ذاته إلى أنها لم تترجم بعد لإيقاف الأعمال العدائية سواء العسكرية أو الدبلوماسية.
وأعرب الممثل الخاص عن مخاوفه العميقة إزاء الانتشار السريع للمعلومات المضللة قبل الانتخابات المقبلة في الكاميرون مستشهدا بدراسة حديثة كشفت عن أن 65 بالمئة من المحتوى السياسي على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة من يناير الى أبريل 2025 إما "كاذب أو متلاعب به".
وتابع أن هذا التضليل إلى جانب تصاعد العنف الطائفي في المناطق الجنوبية والوسطى يؤكد أن المناخ الانتخابي في البلاد مضطرب.
وعلى الصعيد الإنساني حذر المسؤول الأممي من تزايد الاحتياجات في المنطقة بشكل كبير لاسيما في تشاد حيث لم يتم تمويل سوى 3ر9 بالمئة من خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025.
وحذر أباري أيضا من أن "تقاعس المجتمع الدولي قد يعمق المعاناة" وحث في هذا الصدد على تقديم دعم عالمي أقوى لتشاد لاسيما في ضوء موجات جديدة من اللاجئين الفارين من الصراع في السودان.
واختتم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لوسط أفريقيا إحاطته بالتأكيد على ضرورة مواجهة العجز في الميزانية داعيا إلى إنشاء صندوق ائتماني جديد لتعزيز مرونة مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا. (النهاية)

ع س ت / ر ج


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