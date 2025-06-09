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رئيس (الطيران المدني) يتفقد استقبال الحجاج العائدين في مطار الكويت الدولي

رئيس (الطيران المدني) يتفقد استقبال الحجاج العائدين في مطار الكويت الدولي

2025-06-09 11:16:51
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 6 (كونا) -- قام رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ م.حمود مبارك حمود الصباح اليوم الإثنين بجولة تفقدية في مطار الكويت الدولي لمتابعة سير عملية استقبال أفواج الحجاج العائدين بعد أداء مناسك الحج وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني.
وأكد الشيخ حمود الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) حرص الإدارة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من خلال تنسيق متكامل مع الجهات الحكومية ذات الصلة في إطار خطة شاملة.
وبين أن عملية استقبال الحجاج تشهد أجواء من التنظيم والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بما يضمن راحتهم وسلاسة الإجراءات منذ لحظة وصولهم.
ولفت إلى أهمية التكامل بين الجهات الأمنية والإدارية لتوفير أفضل رعاية للحجاج مثمنا الجهود المبذولة من قبل الفرق العاملة في المطار.
وأعرب عدد من الحجاج عن امتنانهم لحسن الاستقبال وسرعة الإجراءات مشيدين بمستوى التنظيم والخدمات المقدمة في مطار الكويت الدولي. (النهاية)

ع ع م / م ص ع


MENAFN09062025000071011013ID1109654031

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