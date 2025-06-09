رئيس (الطيران المدني) يتفقد استقبال الحجاج العائدين في مطار الكويت الدولي

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رئيس (الطيران المدني) يتفقد استقبال الحجاج العائدين في مطار الكويت الدولي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 6 (كونا) -- قام رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ م.حمود مبارك حمود الصباح اليوم الإثنين بجولة تفقدية في مطار الكويت الدولي لمتابعة سير عملية استقبال أفواج الحجاج العائدين بعد أداء مناسك الحج وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني.
وأكد الشيخ حمود الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) حرص الإدارة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من خلال تنسيق متكامل مع الجهات الحكومية ذات الصلة في إطار خطة شاملة.
وبين أن عملية استقبال الحجاج تشهد أجواء من التنظيم والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بما يضمن راحتهم وسلاسة الإجراءات منذ لحظة وصولهم.
ولفت إلى أهمية التكامل بين الجهات الأمنية والإدارية لتوفير أفضل رعاية للحجاج مثمنا الجهود المبذولة من قبل الفرق العاملة في المطار.
وأعرب عدد من الحجاج عن امتنانهم لحسن الاستقبال وسرعة الإجراءات مشيدين بمستوى التنظيم والخدمات المقدمة في مطار الكويت الدولي. (النهاية)
ع ع م / م ص ع
وأكد الشيخ حمود الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) حرص الإدارة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من خلال تنسيق متكامل مع الجهات الحكومية ذات الصلة في إطار خطة شاملة.
وبين أن عملية استقبال الحجاج تشهد أجواء من التنظيم والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بما يضمن راحتهم وسلاسة الإجراءات منذ لحظة وصولهم.
ولفت إلى أهمية التكامل بين الجهات الأمنية والإدارية لتوفير أفضل رعاية للحجاج مثمنا الجهود المبذولة من قبل الفرق العاملة في المطار.
وأعرب عدد من الحجاج عن امتنانهم لحسن الاستقبال وسرعة الإجراءات مشيدين بمستوى التنظيم والخدمات المقدمة في مطار الكويت الدولي. (النهاية)
ع ع م / م ص ع
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