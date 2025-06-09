الأمم المتحدة تعرب عن القلق إزاء الأنشطة العسكرية المستمرة لقوات الاحتلال في لبنان

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الأمم المتحدة تعرب عن القلق إزاء الأنشطة العسكرية المستمرة لقوات الاحتلال في لبنان
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 9 - 6 (كونا) -- أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم الاثنين عن القلق البالغ إزاء الأنشطة العسكرية المستمرة للاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في لبنان بما في ذلك الغارات الجوية الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وذكر مكتب (أوتشا) في بيان أن هذا الهجوم هو الرابع من نوعه على بيروت منذ دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ في نوفمبر 2024 الأمر الذي يفاقم مخاوف المدنيين المتعلقة بالحماية وإعاقة العودة الآمنة للنازحين وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية.
وحذر من استمرار الأعمال العدائية بشكل شبه يومي على طول الخط الأزرق الفاصل بين لبنان والاحتلال بما في ذلك القصف المدفعي وعمليات الهدم والغارات الجوية لاسيما في المناطق التي احتفظ جيش الاحتلال بوجود عسكري فيها وأقام حواجز فعلية ولافتات تحذيرية.
وأوضح (أوتشا) أن التقييمات الرسمية الأولية التي أجرتها لجنة إعادة إعمار منطقة بيروت تشير إلى أضرار جسيمة جراء الغارات الجوية بما في ذلك مدرسة لذوي الإعاقة.
وأشار الى أن تسعة مبان سكنية دمرت بالكامل بينما لحقت أضرار جزئية بأكثر من 70 مبنى آخر كما تم تدمير نحو 115 وحدة سكنية ما أدى إلى نزوح ما يقارب 300 عائلة استضافها أقاربها.
ونبه المكتب الأممي إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في لبنان لا تزال تشكل دافعا للاحتياجات الإنسانية وخاصة في الجنوب. (النهاية)
ع س ت / ر ج
وذكر مكتب (أوتشا) في بيان أن هذا الهجوم هو الرابع من نوعه على بيروت منذ دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ في نوفمبر 2024 الأمر الذي يفاقم مخاوف المدنيين المتعلقة بالحماية وإعاقة العودة الآمنة للنازحين وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية.
وحذر من استمرار الأعمال العدائية بشكل شبه يومي على طول الخط الأزرق الفاصل بين لبنان والاحتلال بما في ذلك القصف المدفعي وعمليات الهدم والغارات الجوية لاسيما في المناطق التي احتفظ جيش الاحتلال بوجود عسكري فيها وأقام حواجز فعلية ولافتات تحذيرية.
وأوضح (أوتشا) أن التقييمات الرسمية الأولية التي أجرتها لجنة إعادة إعمار منطقة بيروت تشير إلى أضرار جسيمة جراء الغارات الجوية بما في ذلك مدرسة لذوي الإعاقة.
وأشار الى أن تسعة مبان سكنية دمرت بالكامل بينما لحقت أضرار جزئية بأكثر من 70 مبنى آخر كما تم تدمير نحو 115 وحدة سكنية ما أدى إلى نزوح ما يقارب 300 عائلة استضافها أقاربها.
ونبه المكتب الأممي إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في لبنان لا تزال تشكل دافعا للاحتياجات الإنسانية وخاصة في الجنوب. (النهاية)
ع س ت / ر ج
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