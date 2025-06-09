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الأمم المتحدة تعرب عن القلق إزاء الأنشطة العسكرية المستمرة لقوات الاحتلال في لبنان

الأمم المتحدة تعرب عن القلق إزاء الأنشطة العسكرية المستمرة لقوات الاحتلال في لبنان

2025-06-09 11:16:50
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 9 - 6 (كونا) -- أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم الاثنين عن القلق البالغ إزاء الأنشطة العسكرية المستمرة للاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في لبنان بما في ذلك الغارات الجوية الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وذكر مكتب (أوتشا) في بيان أن هذا الهجوم هو الرابع من نوعه على بيروت منذ دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ في نوفمبر 2024 الأمر الذي يفاقم مخاوف المدنيين المتعلقة بالحماية وإعاقة العودة الآمنة للنازحين وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية.
وحذر من استمرار الأعمال العدائية بشكل شبه يومي على طول الخط الأزرق الفاصل بين لبنان والاحتلال بما في ذلك القصف المدفعي وعمليات الهدم والغارات الجوية لاسيما في المناطق التي احتفظ جيش الاحتلال بوجود عسكري فيها وأقام حواجز فعلية ولافتات تحذيرية.
وأوضح (أوتشا) أن التقييمات الرسمية الأولية التي أجرتها لجنة إعادة إعمار منطقة بيروت تشير إلى أضرار جسيمة جراء الغارات الجوية بما في ذلك مدرسة لذوي الإعاقة.
وأشار الى أن تسعة مبان سكنية دمرت بالكامل بينما لحقت أضرار جزئية بأكثر من 70 مبنى آخر كما تم تدمير نحو 115 وحدة سكنية ما أدى إلى نزوح ما يقارب 300 عائلة استضافها أقاربها.
ونبه المكتب الأممي إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في لبنان لا تزال تشكل دافعا للاحتياجات الإنسانية وخاصة في الجنوب. (النهاية)

ع س ت / ر ج


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