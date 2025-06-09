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وزيرا الخارجية الامريكي والفلبيني يؤكدان الدور الحيوي للتحالف في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

وزيرا الخارجية الامريكي والفلبيني يؤكدان الدور الحيوي للتحالف في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

2025-06-09 11:16:50
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 9 – 6 (كونا) –- أكد وزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو ونظيره الفلبيني انريكي مانالو اليوم الاثنين على الدور الحيوي للتحالف بين البلدين في الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية تامي بروس في تصريح ان الجانبين تعهدا خلال اجتماع عقداه بمقر الوزارة في واشنطن بتعزيز التعاون الثنائي للتصدي لتصرفات الصين "المزعزعة للاستقرار" في بحر الصين الجنوبي وتعزيز التعاون الاقتصادي بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.
واوضحت بروس ان الوزيرين تعهدا كذلك باستكشاف فرص جديدة للتعاون مع الحلفاء والشركاء الإقليميين بما في ذلك التعاون الثلاثي مع اليابان من خلال ممر (لوزون) الاقتصادي.
وكانت الولايات المتحدة والفلبين واليابان قد اعلنت العام الماضي النية لتطوير ممر (لوزون) الاقتصادي باعتباره أحدث ممر اقتصادي لشراكة مجموعة السبع للبنية التحتية العالمية والاستثمار والأول في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وجاء الاعلان في اعقاب زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى مانيلا والرغبة المشتركة لدى الولايات المتحدة والفلبين واليابان في الارتقاء بتلك المبادراة الاقتصادية كعنصر أساسي في الشراكة الاستراتيجية القوية بين الدول الثلاث. (النهاية)

أ م م / ر ج


MENAFN09062025000071011013ID1109654029

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