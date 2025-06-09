(الكويتية): كل سبل الراحة وسلاسة الإجراءات باستقبال الحجاج العائدين

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(الكويتية): كل سبل الراحة وسلاسة الإجراءات باستقبال الحجاج العائدين
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت 9 - 6 (كونا) -- أكد رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية عبدالمحسن الفقعان اليوم الإثنين حرص (الناقل الوطني) على توفير كل وسائل وسبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام العائدين إلى البلاد بعد أداء مناسك الحج وأن تكون الإجراءات سلسة ومريحة ومبسطة.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الفقعان بمناسبة استقبال شركة الخطوط الجوية الكويتية رحلات الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة في مبنى الركاب رقم 4 (تي فور) والتي شملت رحلات من جدة والمدينة المنورة والطائف وسط إجراءات ميسرة.
ونوه بالتعاون والتنسيق المشترك مع كافة القطاعات المعنية ممثلة في الإدارة العامة للطيران المدني ووزارتي الداخلية والصحة والإدارة العامة للجمارك.
وأوضح أن نجاح موسم الحج لهذا العام جاء ثمرة تخطيط ودراسة متأنية ومتكاملة لتقديم أفضل الخدمات المتميزة لعملاء الشركة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشركات والحملات المشاركة في الموسم.
وأفاد بأن الخطوط الجوية الكويتية تقوم سنويا بتشكيل لجنة دائمة خاصة بالحج والعمرة مكونة من أهم قطاعاتها لمتابعة الرحلات بشكل دائم لتقديم أفضل تجربة ممكنة في إنهاء إجراءات السفر وعلى متن الطائرة وتلبية جميع احتياجات العملاء ومتطلباتهم.
وتقدم الفقعان بجزيل الشكر والتقدير إلى القيادة على ما قدمته من تسهيلات لحجاج الحملات الكويتية.
كما تقدم بالتهنئة للمملكة العربية السعودية على نجاح موسم الحج لهذا العام الذي اتسم بالأمان والانسيابية التامة. (النهاية)
س م ر / م ص ع
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الفقعان بمناسبة استقبال شركة الخطوط الجوية الكويتية رحلات الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة في مبنى الركاب رقم 4 (تي فور) والتي شملت رحلات من جدة والمدينة المنورة والطائف وسط إجراءات ميسرة.
ونوه بالتعاون والتنسيق المشترك مع كافة القطاعات المعنية ممثلة في الإدارة العامة للطيران المدني ووزارتي الداخلية والصحة والإدارة العامة للجمارك.
وأوضح أن نجاح موسم الحج لهذا العام جاء ثمرة تخطيط ودراسة متأنية ومتكاملة لتقديم أفضل الخدمات المتميزة لعملاء الشركة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشركات والحملات المشاركة في الموسم.
وأفاد بأن الخطوط الجوية الكويتية تقوم سنويا بتشكيل لجنة دائمة خاصة بالحج والعمرة مكونة من أهم قطاعاتها لمتابعة الرحلات بشكل دائم لتقديم أفضل تجربة ممكنة في إنهاء إجراءات السفر وعلى متن الطائرة وتلبية جميع احتياجات العملاء ومتطلباتهم.
وتقدم الفقعان بجزيل الشكر والتقدير إلى القيادة على ما قدمته من تسهيلات لحجاج الحملات الكويتية.
كما تقدم بالتهنئة للمملكة العربية السعودية على نجاح موسم الحج لهذا العام الذي اتسم بالأمان والانسيابية التامة. (النهاية)
س م ر / م ص ع
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