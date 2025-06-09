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(الكويتية): كل سبل الراحة وسلاسة الإجراءات باستقبال الحجاج العائدين

(الكويتية): كل سبل الراحة وسلاسة الإجراءات باستقبال الحجاج العائدين

2025-06-09 11:16:50
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت 9 - 6 (كونا) -- أكد رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية عبدالمحسن الفقعان اليوم الإثنين حرص (الناقل الوطني) على توفير كل وسائل وسبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام العائدين إلى البلاد بعد أداء مناسك الحج وأن تكون الإجراءات سلسة ومريحة ومبسطة.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الفقعان بمناسبة استقبال شركة الخطوط الجوية الكويتية رحلات الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة في مبنى الركاب رقم 4 (تي فور) والتي شملت رحلات من جدة والمدينة المنورة والطائف وسط إجراءات ميسرة.
ونوه بالتعاون والتنسيق المشترك مع كافة القطاعات المعنية ممثلة في الإدارة العامة للطيران المدني ووزارتي الداخلية والصحة والإدارة العامة للجمارك.
وأوضح أن نجاح موسم الحج لهذا العام جاء ثمرة تخطيط ودراسة متأنية ومتكاملة لتقديم أفضل الخدمات المتميزة لعملاء الشركة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشركات والحملات المشاركة في الموسم.
وأفاد بأن الخطوط الجوية الكويتية تقوم سنويا بتشكيل لجنة دائمة خاصة بالحج والعمرة مكونة من أهم قطاعاتها لمتابعة الرحلات بشكل دائم لتقديم أفضل تجربة ممكنة في إنهاء إجراءات السفر وعلى متن الطائرة وتلبية جميع احتياجات العملاء ومتطلباتهم.
وتقدم الفقعان بجزيل الشكر والتقدير إلى القيادة على ما قدمته من تسهيلات لحجاج الحملات الكويتية.
كما تقدم بالتهنئة للمملكة العربية السعودية على نجاح موسم الحج لهذا العام الذي اتسم بالأمان والانسيابية التامة. (النهاية)

س م ر / م ص ع


MENAFN09062025000071011013ID1109654028

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