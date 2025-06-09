الرئيس الأمريكي يعلن جولة جديدة من المفاوضات مع ايران ويحذر من موت ودمار اذا فشلت

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الرئيس الأمريكي يعلن جولة جديدة من المفاوضات مع ايران ويحذر من موت ودمار اذا فشلت
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 6 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين عن جولة جديدة من المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي ستعقد الخميس المقبل محذرا في الوقت ذاته من "موت ودمار" في حال فشلت مساعي الحل الدبلوماسي بين البلدين.
وقال ترامب خلال كلمة في البيت الأبيض "لدينا اجتماع مع إيران يوم الخميس لذا سننتظر حتى ذلك الوقت للحصول على هذا المقترح (الرد الإيراني)".
وأضاف أن الإيرانيين "يطلبون فقط أشياء لا يمكن فعلها.. لا يريدون التخلي عما يجب عليهم التخلي عنه حيث إنهم يسعون إلى التخصيب.. لكن لا يمكننا السماح بتخصيب اليورانيوم ونحن نريد العكس تماما وحتى الآن لم يفعلوا ذلك ولهذا أكره قول ذلك لأن البديل وخيم جدا".
وأوضح أن الإيرانيين "قدموا لنا أفكارهم حول الاتفاق وقلت إنها ببساطة غير مقبولة ونقوم حاليا بالكثير من العمل حول المفاوضات مع إيران".
وأفاد بأن الإيرانيين "مفاوضون جيدون لكنهم صارمون فأحيانا يكونون صارمين للغاية وهذه هي المشكلة لذا نحن نحاول إبرام صفقة تضمن عدم حدوث دمار أو موت وقد أخبرناهم بذلك وآمل أن تسير الأمور على هذا النحو وسنعرف ذلك قريبا".
وأجرت الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية عدة جولات من المحادثات مع إيران بوساطة عمانية بشأن الملف النووي الإيراني. (النهاية)
ع س ج / س ع م
وقال ترامب خلال كلمة في البيت الأبيض "لدينا اجتماع مع إيران يوم الخميس لذا سننتظر حتى ذلك الوقت للحصول على هذا المقترح (الرد الإيراني)".
وأضاف أن الإيرانيين "يطلبون فقط أشياء لا يمكن فعلها.. لا يريدون التخلي عما يجب عليهم التخلي عنه حيث إنهم يسعون إلى التخصيب.. لكن لا يمكننا السماح بتخصيب اليورانيوم ونحن نريد العكس تماما وحتى الآن لم يفعلوا ذلك ولهذا أكره قول ذلك لأن البديل وخيم جدا".
وأوضح أن الإيرانيين "قدموا لنا أفكارهم حول الاتفاق وقلت إنها ببساطة غير مقبولة ونقوم حاليا بالكثير من العمل حول المفاوضات مع إيران".
وأفاد بأن الإيرانيين "مفاوضون جيدون لكنهم صارمون فأحيانا يكونون صارمين للغاية وهذه هي المشكلة لذا نحن نحاول إبرام صفقة تضمن عدم حدوث دمار أو موت وقد أخبرناهم بذلك وآمل أن تسير الأمور على هذا النحو وسنعرف ذلك قريبا".
وأجرت الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية عدة جولات من المحادثات مع إيران بوساطة عمانية بشأن الملف النووي الإيراني. (النهاية)
ع س ج / س ع م
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