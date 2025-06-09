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الرئيس الأمريكي يعلن جولة جديدة من المفاوضات مع ايران ويحذر من موت ودمار اذا فشلت

الرئيس الأمريكي يعلن جولة جديدة من المفاوضات مع ايران ويحذر من موت ودمار اذا فشلت

2025-06-09 11:16:50
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 6 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين عن جولة جديدة من المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي ستعقد الخميس المقبل محذرا في الوقت ذاته من "موت ودمار" في حال فشلت مساعي الحل الدبلوماسي بين البلدين.
وقال ترامب خلال كلمة في البيت الأبيض "لدينا اجتماع مع إيران يوم الخميس لذا سننتظر حتى ذلك الوقت للحصول على هذا المقترح (الرد الإيراني)".
وأضاف أن الإيرانيين "يطلبون فقط أشياء لا يمكن فعلها.. لا يريدون التخلي عما يجب عليهم التخلي عنه حيث إنهم يسعون إلى التخصيب.. لكن لا يمكننا السماح بتخصيب اليورانيوم ونحن نريد العكس تماما وحتى الآن لم يفعلوا ذلك ولهذا أكره قول ذلك لأن البديل وخيم جدا".
وأوضح أن الإيرانيين "قدموا لنا أفكارهم حول الاتفاق وقلت إنها ببساطة غير مقبولة ونقوم حاليا بالكثير من العمل حول المفاوضات مع إيران".
وأفاد بأن الإيرانيين "مفاوضون جيدون لكنهم صارمون فأحيانا يكونون صارمين للغاية وهذه هي المشكلة لذا نحن نحاول إبرام صفقة تضمن عدم حدوث دمار أو موت وقد أخبرناهم بذلك وآمل أن تسير الأمور على هذا النحو وسنعرف ذلك قريبا".
وأجرت الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية عدة جولات من المحادثات مع إيران بوساطة عمانية بشأن الملف النووي الإيراني. (النهاية)

ع س ج / س ع م


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