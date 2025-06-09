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بريطانيا والحلف الأطلسي يؤكدان أهمية تعزيز الصناعات الدفاعية لضمان الامن والاستقرار

بريطانيا والحلف الأطلسي يؤكدان أهمية تعزيز الصناعات الدفاعية لضمان الامن والاستقرار

2025-06-09 11:16:49
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 9 - 6 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والامين العام لحلف شمالي الأطلسي (ناتو) مارك روته اليوم الاثنين على اهمية التزام الحلفاء بالمضي قدما وبسرعة أكبر في تعزيز الصناعات الدفاعية بهدف ضمان الامن والاستقرار في المستقبل.
وذكرت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء بين ستارمر وروته الذي يزور المملكة المتحدة لتنسيق المواقف وبحث القضايا المهمة قبل قمة الناتو في لاهاي يومي 24 و25 يونيو الجاري.
وأوضح البيان ان الجانبين ناقشا مقترحات التمويل المستقبلية لحلف الناتو وشددا على أهمية بذل المزيد من الجهود لتعزيز المرونة وحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية.
واضاف ان رئيس الوزراء اطلع الامين العام للحلف على تفاصيل مراجعة الدفاع الاستراتيجية الجديدة التي اعلن عنها الأسبوع الماضي وما تضمنته من توجه واضح لوضع حلف شمالي الأطلسي في المقام الأول بالنسبة لسياسة الدفاع الوطني.
واشار البيان الى ان ستارمر وروته اتفقا على أهمية تبني الابتكار السريع مع تعزيز المهارات والدروس المستفادة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية قبل ثمانية عقود.
وكان روته قام في وقت سابق من اليوم وبرفقة وزير الدفاع البريطاني جون هيلي بزيارة تفقدية لمصنع اسلحة بريطاني متخصص في صناعة معدات وقطع غيار "حيوية" تشمل مختلف برامج التسلح ومن ضمنها الغواصات الهجومية النووية. (النهاية)

م ر ن / ر ج


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