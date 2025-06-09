بريطانيا والحلف الأطلسي يؤكدان أهمية تعزيز الصناعات الدفاعية لضمان الامن والاستقرار

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بريطانيا والحلف الأطلسي يؤكدان أهمية تعزيز الصناعات الدفاعية لضمان الامن والاستقرار
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 9 - 6 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والامين العام لحلف شمالي الأطلسي (ناتو) مارك روته اليوم الاثنين على اهمية التزام الحلفاء بالمضي قدما وبسرعة أكبر في تعزيز الصناعات الدفاعية بهدف ضمان الامن والاستقرار في المستقبل.
وذكرت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء بين ستارمر وروته الذي يزور المملكة المتحدة لتنسيق المواقف وبحث القضايا المهمة قبل قمة الناتو في لاهاي يومي 24 و25 يونيو الجاري.
وأوضح البيان ان الجانبين ناقشا مقترحات التمويل المستقبلية لحلف الناتو وشددا على أهمية بذل المزيد من الجهود لتعزيز المرونة وحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية.
واضاف ان رئيس الوزراء اطلع الامين العام للحلف على تفاصيل مراجعة الدفاع الاستراتيجية الجديدة التي اعلن عنها الأسبوع الماضي وما تضمنته من توجه واضح لوضع حلف شمالي الأطلسي في المقام الأول بالنسبة لسياسة الدفاع الوطني.
واشار البيان الى ان ستارمر وروته اتفقا على أهمية تبني الابتكار السريع مع تعزيز المهارات والدروس المستفادة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية قبل ثمانية عقود.
وكان روته قام في وقت سابق من اليوم وبرفقة وزير الدفاع البريطاني جون هيلي بزيارة تفقدية لمصنع اسلحة بريطاني متخصص في صناعة معدات وقطع غيار "حيوية" تشمل مختلف برامج التسلح ومن ضمنها الغواصات الهجومية النووية. (النهاية)
م ر ن / ر ج
وذكرت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء بين ستارمر وروته الذي يزور المملكة المتحدة لتنسيق المواقف وبحث القضايا المهمة قبل قمة الناتو في لاهاي يومي 24 و25 يونيو الجاري.
وأوضح البيان ان الجانبين ناقشا مقترحات التمويل المستقبلية لحلف الناتو وشددا على أهمية بذل المزيد من الجهود لتعزيز المرونة وحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية.
واضاف ان رئيس الوزراء اطلع الامين العام للحلف على تفاصيل مراجعة الدفاع الاستراتيجية الجديدة التي اعلن عنها الأسبوع الماضي وما تضمنته من توجه واضح لوضع حلف شمالي الأطلسي في المقام الأول بالنسبة لسياسة الدفاع الوطني.
واشار البيان الى ان ستارمر وروته اتفقا على أهمية تبني الابتكار السريع مع تعزيز المهارات والدروس المستفادة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية قبل ثمانية عقود.
وكان روته قام في وقت سابق من اليوم وبرفقة وزير الدفاع البريطاني جون هيلي بزيارة تفقدية لمصنع اسلحة بريطاني متخصص في صناعة معدات وقطع غيار "حيوية" تشمل مختلف برامج التسلح ومن ضمنها الغواصات الهجومية النووية. (النهاية)
م ر ن / ر ج
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