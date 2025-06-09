المدعي العام لكاليفورنيا وحاكم الولاية يرفعان دعوى ضد ترامب وهيغسيث لنشر ألفي جندي في لوس أنجلوس

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المدعي العام لكاليفورنيا وحاكم الولاية يرفعان دعوى ضد ترامب وهيغسيث لنشر ألفي جندي في لوس أنجلوس
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 6 (كونا) -- رفع المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا وحاكم الولاية غافين نيوسوم اليوم الاثنين دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث للطعن في قرار الإدارة الأمريكية نشر ألفي عنصر من الحرس الوطني في مدينة (لوس أنجلوس).
واعتبر بونتا ونيوسوم في الدعوى أن أمر الرئيس ترامب "بإضفاء الطابع الفيدرالي على الحرس الوطني من خلال قانون نادر الاستخدام هو غير قانوني ومثل هذا الإجراء يتجاوز سلطة الحكومة الفيدرالية بموجب القانون".
وقال المدعي العام في تصريح تضمنه بيان صادر عنه "إن أمر الرئيس ترامب باستدعاء قوات الحرس الوطني الفيدرالي إلى لوس أنجلوس رغم اعتراضات الحاكم وسلطات إنفاذ القانون المحلية غير ضروري ويؤدي إلى نتائج عكسية كما أنه ظلم كبير لأفراد الحرس الوطني الذين يعملون بجد كل يوم لحماية ولايتنا والاستعداد لحالات الطوارئ والاستجابة لها والتدريب حتى يتمكنوا عند استدعائهم من خوض حروب أمتنا".
وأضاف "دعوني أكون واضحا لا يوجد غزو" في إشارة إلى وصف ترامب وادارته لتدفقات المهاجرين غير الشرعيين بأنها "غزو".
ورأى "أن الرئيس (ترامب) يحاول افتعال الفوضى والأزمات على الأرض لتحقيق غاياته السياسية وأن تحويل الحرس الوطني في كاليفورنيا إلى نظام فيدرالي (اجراء اداري يمكن الحكومة الفيدرالية من استخدام الحرس التابع للولاية) هو إساءة استخدام لسلطة الرئيس بموجب القانون وهو أمر لا نستخف به ونطالب المحكمة بوقف هذا الأمر غير القانوني وغير المسبوق".
من جانبه قال الحاكم نيوسوم في تصريح تضمنه البيان ذاته "يثير دونالد ترامب الخوف والرعب بعدم التزامه بدستور الولايات المتحدة وتجاوزه لسلطاته وهذه أزمة مفتعلة".
وأوضح أنه "على كل حاكم سواء كان من الحزب الجمهوري أو الديمقراطي أن يرفض هذا التجاوز الفاضح فهذا يتجاوز عدم الكفاءة ويسبب الفوضى عمدا كما يروع المجتمعات ويعرض مبادئ ديمقراطيتنا العظيمة للخطر وإنها خطوة لا لبس فيها نحو الاستبداد ولن ندع هذا الأمر يمر".
من جهته دافع ترامب عن قراره إرسال عناصر من الحرس الوطني موضحا أنهم "ساعدونا كثيرا وحلوا الكثير من المشاكل التي نواجهها وكانوا (السلطات المحلية) يخشون فعل أي شيء فأرسلنا القوات (الحرس الوطني) وقاموا بعمل رائع" لمواجهة الاحتجاجات في مدينة لوس أنجلوس.
وأضاف ترامب خلال كلمة في البيت الأبيض "لا أريد حربا أهلية لكنها ستحدث لو تركت لأمثاله التصرف (حاكم كاليفورنيا) إنه غير كفؤ تماما".
واعتبر أن غافين نيوسوم "يدمر إحدى ولاياتنا العظيمة (كاليفورنيا) لقد حدثت كارثة".
من جهة أخرى قررت وزارة الدفاع الأمريكية نشر نحو 700 من مشاة البحرية في مدينة لوس أنجلوس "لحماية الموظفين الفيدراليين والممتلكات الفيدرالية".
وكان ترامب قد شدد في وقت سابق اليوم على تمسكه بقرار ارسال ألفي عنصر من الحرس الوطني إلى مدينة (لوس أنجلوس) حيث اندلعت قبل أيام احتجاجات معارضة لطريقة الإدارة الأمريكية في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وبعض الإجراءات التي تتخذها في مجال الهجرة. (النهاية)
ع س ج / ر ج
واعتبر بونتا ونيوسوم في الدعوى أن أمر الرئيس ترامب "بإضفاء الطابع الفيدرالي على الحرس الوطني من خلال قانون نادر الاستخدام هو غير قانوني ومثل هذا الإجراء يتجاوز سلطة الحكومة الفيدرالية بموجب القانون".
وقال المدعي العام في تصريح تضمنه بيان صادر عنه "إن أمر الرئيس ترامب باستدعاء قوات الحرس الوطني الفيدرالي إلى لوس أنجلوس رغم اعتراضات الحاكم وسلطات إنفاذ القانون المحلية غير ضروري ويؤدي إلى نتائج عكسية كما أنه ظلم كبير لأفراد الحرس الوطني الذين يعملون بجد كل يوم لحماية ولايتنا والاستعداد لحالات الطوارئ والاستجابة لها والتدريب حتى يتمكنوا عند استدعائهم من خوض حروب أمتنا".
وأضاف "دعوني أكون واضحا لا يوجد غزو" في إشارة إلى وصف ترامب وادارته لتدفقات المهاجرين غير الشرعيين بأنها "غزو".
ورأى "أن الرئيس (ترامب) يحاول افتعال الفوضى والأزمات على الأرض لتحقيق غاياته السياسية وأن تحويل الحرس الوطني في كاليفورنيا إلى نظام فيدرالي (اجراء اداري يمكن الحكومة الفيدرالية من استخدام الحرس التابع للولاية) هو إساءة استخدام لسلطة الرئيس بموجب القانون وهو أمر لا نستخف به ونطالب المحكمة بوقف هذا الأمر غير القانوني وغير المسبوق".
من جانبه قال الحاكم نيوسوم في تصريح تضمنه البيان ذاته "يثير دونالد ترامب الخوف والرعب بعدم التزامه بدستور الولايات المتحدة وتجاوزه لسلطاته وهذه أزمة مفتعلة".
وأوضح أنه "على كل حاكم سواء كان من الحزب الجمهوري أو الديمقراطي أن يرفض هذا التجاوز الفاضح فهذا يتجاوز عدم الكفاءة ويسبب الفوضى عمدا كما يروع المجتمعات ويعرض مبادئ ديمقراطيتنا العظيمة للخطر وإنها خطوة لا لبس فيها نحو الاستبداد ولن ندع هذا الأمر يمر".
من جهته دافع ترامب عن قراره إرسال عناصر من الحرس الوطني موضحا أنهم "ساعدونا كثيرا وحلوا الكثير من المشاكل التي نواجهها وكانوا (السلطات المحلية) يخشون فعل أي شيء فأرسلنا القوات (الحرس الوطني) وقاموا بعمل رائع" لمواجهة الاحتجاجات في مدينة لوس أنجلوس.
وأضاف ترامب خلال كلمة في البيت الأبيض "لا أريد حربا أهلية لكنها ستحدث لو تركت لأمثاله التصرف (حاكم كاليفورنيا) إنه غير كفؤ تماما".
واعتبر أن غافين نيوسوم "يدمر إحدى ولاياتنا العظيمة (كاليفورنيا) لقد حدثت كارثة".
من جهة أخرى قررت وزارة الدفاع الأمريكية نشر نحو 700 من مشاة البحرية في مدينة لوس أنجلوس "لحماية الموظفين الفيدراليين والممتلكات الفيدرالية".
وكان ترامب قد شدد في وقت سابق اليوم على تمسكه بقرار ارسال ألفي عنصر من الحرس الوطني إلى مدينة (لوس أنجلوس) حيث اندلعت قبل أيام احتجاجات معارضة لطريقة الإدارة الأمريكية في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وبعض الإجراءات التي تتخذها في مجال الهجرة. (النهاية)
ع س ج / ر ج
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