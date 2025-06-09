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المدعي العام لكاليفورنيا وحاكم الولاية يرفعان دعوى ضد ترامب وهيغسيث لنشر ألفي جندي في لوس أنجلوس

المدعي العام لكاليفورنيا وحاكم الولاية يرفعان دعوى ضد ترامب وهيغسيث لنشر ألفي جندي في لوس أنجلوس

2025-06-09 11:16:49
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 6 (كونا) -- رفع المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا وحاكم الولاية غافين نيوسوم اليوم الاثنين دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث للطعن في قرار الإدارة الأمريكية نشر ألفي عنصر من الحرس الوطني في مدينة (لوس أنجلوس).
واعتبر بونتا ونيوسوم في الدعوى أن أمر الرئيس ترامب "بإضفاء الطابع الفيدرالي على الحرس الوطني من خلال قانون نادر الاستخدام هو غير قانوني ومثل هذا الإجراء يتجاوز سلطة الحكومة الفيدرالية بموجب القانون".
وقال المدعي العام في تصريح تضمنه بيان صادر عنه "إن أمر الرئيس ترامب باستدعاء قوات الحرس الوطني الفيدرالي إلى لوس أنجلوس رغم اعتراضات الحاكم وسلطات إنفاذ القانون المحلية غير ضروري ويؤدي إلى نتائج عكسية كما أنه ظلم كبير لأفراد الحرس الوطني الذين يعملون بجد كل يوم لحماية ولايتنا والاستعداد لحالات الطوارئ والاستجابة لها والتدريب حتى يتمكنوا عند استدعائهم من خوض حروب أمتنا".
وأضاف "دعوني أكون واضحا لا يوجد غزو" في إشارة إلى وصف ترامب وادارته لتدفقات المهاجرين غير الشرعيين بأنها "غزو".
ورأى "أن الرئيس (ترامب) يحاول افتعال الفوضى والأزمات على الأرض لتحقيق غاياته السياسية وأن تحويل الحرس الوطني في كاليفورنيا إلى نظام فيدرالي (اجراء اداري يمكن الحكومة الفيدرالية من استخدام الحرس التابع للولاية) هو إساءة استخدام لسلطة الرئيس بموجب القانون وهو أمر لا نستخف به ونطالب المحكمة بوقف هذا الأمر غير القانوني وغير المسبوق".
من جانبه قال الحاكم نيوسوم في تصريح تضمنه البيان ذاته "يثير دونالد ترامب الخوف والرعب بعدم التزامه بدستور الولايات المتحدة وتجاوزه لسلطاته وهذه أزمة مفتعلة".
وأوضح أنه "على كل حاكم سواء كان من الحزب الجمهوري أو الديمقراطي أن يرفض هذا التجاوز الفاضح فهذا يتجاوز عدم الكفاءة ويسبب الفوضى عمدا كما يروع المجتمعات ويعرض مبادئ ديمقراطيتنا العظيمة للخطر وإنها خطوة لا لبس فيها نحو الاستبداد ولن ندع هذا الأمر يمر".
من جهته دافع ترامب عن قراره إرسال عناصر من الحرس الوطني موضحا أنهم "ساعدونا كثيرا وحلوا الكثير من المشاكل التي نواجهها وكانوا (السلطات المحلية) يخشون فعل أي شيء فأرسلنا القوات (الحرس الوطني) وقاموا بعمل رائع" لمواجهة الاحتجاجات في مدينة لوس أنجلوس.
وأضاف ترامب خلال كلمة في البيت الأبيض "لا أريد حربا أهلية لكنها ستحدث لو تركت لأمثاله التصرف (حاكم كاليفورنيا) إنه غير كفؤ تماما".
واعتبر أن غافين نيوسوم "يدمر إحدى ولاياتنا العظيمة (كاليفورنيا) لقد حدثت كارثة".
من جهة أخرى قررت وزارة الدفاع الأمريكية نشر نحو 700 من مشاة البحرية في مدينة لوس أنجلوس "لحماية الموظفين الفيدراليين والممتلكات الفيدرالية".
وكان ترامب قد شدد في وقت سابق اليوم على تمسكه بقرار ارسال ألفي عنصر من الحرس الوطني إلى مدينة (لوس أنجلوس) حيث اندلعت قبل أيام احتجاجات معارضة لطريقة الإدارة الأمريكية في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وبعض الإجراءات التي تتخذها في مجال الهجرة. (النهاية)

ع س ج / ر ج


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