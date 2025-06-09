رابطة العالم الإسلامي ترحب بتوجهات المبعوث الخاص لمكافحة (الاسلاموفوبيا) الداعمة للاسلام

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رابطة العالم الإسلامي ترحب بتوجهات المبعوث الخاص لمكافحة (الاسلاموفوبيا) الداعمة للاسلام
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 9 - 6 (كونا) -- رحبت رابطة العالم الإسلامي اليوم الاثنين بأولويات المبعوث الخاص للأمم المتحدة لشؤون مكافحة كراهية الإسلام (الاسلاموفوبيا) الجديد ميغيل موراتينوس القاضية بوضع خطة "لكبح جماح تصاعد الكراهية ضد الاسلام والمسلمين".
وأكد الأمين العام للرابطة ورئيس هيئة علماء المسلمين محمد العيسى في بيان أهمية هذه التوجهات في ظل الظروف الدولية التي يشهد فيها العالم تصاعدا مقلقا لخطابات الكراهية وشعاراتها وأساليبها لاسيما ما يتعلق بالدين الاسلامي والأقليات المسلمة.
وأعرب العيسى عن ثقته في قيادة موراتينوس لهذه المهمة الملحة بما يمتلكه من سجل حافل في الدبلوماسية والعمل الدولي إلى جانب شراكته الوثيقة مع رابطة العالم الإسلامي.
وكان موراتينوس قد اعلن مؤخرا أن من أبرز أولوياته في منصبه الجديد وضع خطة للأمم المتحدة لمكافحة (الاسلاموفوبيا) بهدف "كبح جماح تصاعد الكراهية ضد الإسلام والمسلمين وهذه الخطة ترتكز على التعليم لتبديد سوء الفهم حول الاسلام". (النهاية)
ف ن / س ع م
وأكد الأمين العام للرابطة ورئيس هيئة علماء المسلمين محمد العيسى في بيان أهمية هذه التوجهات في ظل الظروف الدولية التي يشهد فيها العالم تصاعدا مقلقا لخطابات الكراهية وشعاراتها وأساليبها لاسيما ما يتعلق بالدين الاسلامي والأقليات المسلمة.
وأعرب العيسى عن ثقته في قيادة موراتينوس لهذه المهمة الملحة بما يمتلكه من سجل حافل في الدبلوماسية والعمل الدولي إلى جانب شراكته الوثيقة مع رابطة العالم الإسلامي.
وكان موراتينوس قد اعلن مؤخرا أن من أبرز أولوياته في منصبه الجديد وضع خطة للأمم المتحدة لمكافحة (الاسلاموفوبيا) بهدف "كبح جماح تصاعد الكراهية ضد الإسلام والمسلمين وهذه الخطة ترتكز على التعليم لتبديد سوء الفهم حول الاسلام". (النهاية)
ف ن / س ع م
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