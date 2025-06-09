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رابطة العالم الإسلامي ترحب بتوجهات المبعوث الخاص لمكافحة (الاسلاموفوبيا) الداعمة للاسلام

رابطة العالم الإسلامي ترحب بتوجهات المبعوث الخاص لمكافحة (الاسلاموفوبيا) الداعمة للاسلام

2025-06-09 11:16:49
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 9 - 6 (كونا) -- رحبت رابطة العالم الإسلامي اليوم الاثنين بأولويات المبعوث الخاص للأمم المتحدة لشؤون مكافحة كراهية الإسلام (الاسلاموفوبيا) الجديد ميغيل موراتينوس القاضية بوضع خطة "لكبح جماح تصاعد الكراهية ضد الاسلام والمسلمين".
وأكد الأمين العام للرابطة ورئيس هيئة علماء المسلمين محمد العيسى في بيان أهمية هذه التوجهات في ظل الظروف الدولية التي يشهد فيها العالم تصاعدا مقلقا لخطابات الكراهية وشعاراتها وأساليبها لاسيما ما يتعلق بالدين الاسلامي والأقليات المسلمة.
وأعرب العيسى عن ثقته في قيادة موراتينوس لهذه المهمة الملحة بما يمتلكه من سجل حافل في الدبلوماسية والعمل الدولي إلى جانب شراكته الوثيقة مع رابطة العالم الإسلامي.
وكان موراتينوس قد اعلن مؤخرا أن من أبرز أولوياته في منصبه الجديد وضع خطة للأمم المتحدة لمكافحة (الاسلاموفوبيا) بهدف "كبح جماح تصاعد الكراهية ضد الإسلام والمسلمين وهذه الخطة ترتكز على التعليم لتبديد سوء الفهم حول الاسلام". (النهاية)

ف ن / س ع م


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