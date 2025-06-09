موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 47 فلسطينيا وإصابة 388 آخرين بعد تجدد الغارات الجوية من قبل الاحتلال الإسرائيلي على القطاع أثناء الساعات ال24 الماضية.

إسطنبول - تحالف اسطول الحرية يعلن أن سفينته المدنية (مادلين) التي تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة اعترضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية بعرض البحر المتوسط وصعدت الى السفينة بشكل غير قانوني واختطفت طاقمها المدني غير المسلح وصادرت حمولتها المنقذة للحياة.

واشنطن - المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا وحاكم الولاية غافين نيوسوم يرفعان دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث للطعن في قرار الإدارة الأمريكية نشر ألفي عنصر من الحرس الوطني في مدينة (لوس أنجلوس).

طهران – السلطات الإيرانية تعلن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين جراء انفجار مخزن للغاز في مجمع للصلب في مدينة (نطنز) بمحافظة أصفهان.

بروكسل - الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي (ناتو) مارك روته يعلن أن وزراء دفاع الحلف اتفقوا على رفع قدرات الدفاع الجوي والصاروخي بنسبة 400 بالمئة في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز الجاهزية العسكرية والردع في مواجهة "التهديدات الأكثر خطورة منذ الحرب الباردة".

جنيف – المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبرييسوس يعلن ان مستشفى (الأمل) في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة أصبح فعليا خارج الخدمة نتيجة تصاعد قصف قوات الاحتلال للمناطق المحيطة به. (النهاية) ر ج