موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
إسطنبول - تحالف اسطول الحرية يعلن أن سفينته المدنية (مادلين) التي تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة اعترضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية بعرض البحر المتوسط وصعدت الى السفينة بشكل غير قانوني واختطفت طاقمها المدني غير المسلح وصادرت حمولتها المنقذة للحياة.
واشنطن - المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا وحاكم الولاية غافين نيوسوم يرفعان دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث للطعن في قرار الإدارة الأمريكية نشر ألفي عنصر من الحرس الوطني في مدينة (لوس أنجلوس).
طهران – السلطات الإيرانية تعلن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين جراء انفجار مخزن للغاز في مجمع للصلب في مدينة (نطنز) بمحافظة أصفهان.
بروكسل - الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي (ناتو) مارك روته يعلن أن وزراء دفاع الحلف اتفقوا على رفع قدرات الدفاع الجوي والصاروخي بنسبة 400 بالمئة في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز الجاهزية العسكرية والردع في مواجهة "التهديدات الأكثر خطورة منذ الحرب الباردة".
جنيف – المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبرييسوس يعلن ان مستشفى (الأمل) في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة أصبح فعليا خارج الخدمة نتيجة تصاعد قصف قوات الاحتلال للمناطق المحيطة به. (النهاية) ر ج
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