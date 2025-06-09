تجمع لليمين في فرنسا يندد بسياسات الهجرة الأوروبية وتظاهرة مضادة لليسار والنقابات العمالية

هاجمت زعيمة اليمين في فرنسا مارين لوبن ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الاتحاد الأوروبي خلال تجمع في باريس يهدف للتعبير عن وحدة الصف وقوة التيار المناهض للهجرة في أوروبا.وبمناسبة مرور عام على تحقيق حزب لوبن «التجمع الوطني» أفضل نتيجة على الإطلاق في الانتخابات الأوروبية، أقيم التجمع في مورما-سور-فيرنيسو جنوب باريس بحضور قادة اليمين من مختلف أنحاء أوروبا.وشملت قائمة الحضور نائب رئيسة الوزراء الإيطالية وزعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني وزعيم حزب «فوكس» الإسباني سانتياغو أباسكال ورئيس الوزراء التشيكي السابق أندريه بابيش.وهم جميعا جزء من كتلة «وطنيون من أجل أوروبا» في البرلمان الأوروبي، وهي واحدة من ثلاث كتل يمينية تتنافس في المجلس.وشبه رئيس الوزراء المجري سياسة الهجرة الأوروبية «بتبادل منظم للسكان لاستبدال الأسس الثقافية» للقارة، وبينما تباهى بنجاحه في «إبعاد المهاجرين» عن بلاده، وإن كان الثمن مواجهة عقوبات من بروكسل، قال أوربان أمام الآلاف الذين حضروا «لن ندعهم يدمروا مدننا ويقتلوا المواطنين المسالمين».من جانبها، وصفت لوبن الاتحاد الأوروبي بأنه «مقبرة الوعود السياسية التي لم يتم الإيفاء بها»، ووصفته بأنه «ليبرالي بشكل مبالغ فيه».وأضافت «لا نريد المغادرة. نريد إنهاء اللعبة والفوز.. الاستحواذ على السلطة في فرنسا وأوروبا وإعادتها إلى الشعب».في المقابل، نظم نحو 4000 شخص من اليسار والنقابات العمالية تظاهرة في بلدة موتارجي القريبة من التجمع الذي اقامه اليمين، حيث تعهدوا «المقاومة» وأكدوا أن قادة اليمين «غير مرحب بهم».وقالت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي اليسارية الرديكالية مانون أوبري «يوجد هنا أسوأ من في اليمين الأوروبي الكاره للأجانب والذي نعرفه جيدا».

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