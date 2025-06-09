أمين عام الناتو الحلف بحاجة لزيادة قدراته الجوية بنسبة 400% للحفاظ على الردع

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته إلى زيادة كبيرة في قدرات الدفاع الجوي للحلف إلى 400%.وقال روته، في بيان صدر عن المؤتمر الذي نظمه مركز «تشاتام هاوس» للأبحاث، «نحن في حاجة إلى تحقيق خطوة كبيرة في دفاعنا المشترك (...) والحقيقة هي أن الخطر لن يزول، حتى مع انتهاء الحرب في أوكرانيا».وقبل القمة المقبلة للحلف المقرر عقدها في 24 و25 الجاري في لاهاي، شدد روته، بحسب البيان على أن «الناتو يحتاج إلى زيادة في دفاعاته الجوية والمضادة للصواريخ بنسبة 400%» للحفاظ على ردع ودفاع جديرين بالمصداقية.وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في «داونينغ ستريت»، قال روته «نرى في أوكرانيا كيف تبث روسيا الرعب من السماء، لذلك سنعزز الدرع التي تحمي مجالنا الجوي».وجاء الرد سريعا على هذه التصريحات من جانب من «الكرملين» الذي اعتبر أن حلف الناتو «أداة للعدوان والمواجهة».وصرح الناطق باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف خلال إيجازه اليومي «الناتو، بعدما خلع قناعه، يثبت بكل الطرق الممكنة طبيعته كأداة للعدوان والمواجهة».واشاد روته باستراتيجية الدفاع الجديدة للمملكة المتحدة التي عرضت مؤخرا وقال إنها «ستعزز الدفاع المشترك لحلف الناتو».وأعلن ستارمر أن بلاده ستبني 12 غواصة هجومية نووية وستة مصانع لإنتاج الذخائر من اجل تعزيز دفاعاتها، لاسيما في مواجهة «التهديد».إلى ذلك، أفاد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بأن بلاده ستبلغ هدف الإنفاق الدفاعي المحدد من حلف شمال الأطلسي والبالغ 2% هذا العام، لافتا إلى أن على أوتاوا تخفيف اعتمادها الأمني على الولايات المتحدة.وقال كارني في خطاب في جامعة تورونتو «أعلن أن كندا ستحقق هدف الناتو المتمثل باثنين في المائة هذا العام، أي قبل الموعد المحدد بنصف عقد».وأضاف أن «التهديدات التي تواجهها كندا تتضاعف».

MENAFN09062025000130011022ID1109653991