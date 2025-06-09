إيران سنقدم مقترحا متوازنا لواشنطن بشأن برنامجنا النووي قريبا

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إيران سنقدم مقترحا متوازنا لواشنطن بشأن برنامجنا النووي قريبا
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعلنت إيران أنها ستقدم «قريبا» مقترحها بشأن الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، بعدما وصفت عرض واشنطن في هذا الخصوص بأنه يحتوي على «التباسات».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي أمس «سنقدم قريبا مقترحنا إلى الجانب الآخر عبر سلطنة عمان (الوسيط) بمجرد إتمامه. إنه مقترح معقول ومنطقي ومتوازن، ونوصي بشدة الجانب الأميركي باغتنام هذه الفرصة».
وانتقد المقترح الأميركي قائلا إنه «يفتقر إلى العديد من العناصر»، من دون الخوض في التفاصيل.
وقالت إيران الأسبوع الماضي إنها تلقت «عناصر» من الاقتراح الأميركي للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي لطهران، لكنها اعتبرت أن المقترح يحتوي على «الكثير من الالتباسات». وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إن المقترح الأميركي الأخير لا يشير إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران.
وفي فيديو بثه التلفزيون الإيراني الرسمي، أوضح قاليباف أن «عدم ذكر رفع العقوبات (في الاقتراح الأميركي) يظهر بوضوح أن موقف الولايات المتحدة متناقض ويفتقر إلى الصدق».
وتابع «إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى حقا إلى اتفاق مع اران، فعليه أن يغير نهجه».
وفي سياق متصل، حذرت إيران من تقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذا أصدر مجلس محافظيها قرارا يدينها خلال اجتماع يعقد حاليا في فيينا.
أعلنت إيران أنها ستقدم «قريبا» مقترحها بشأن الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، بعدما وصفت عرض واشنطن في هذا الخصوص بأنه يحتوي على «التباسات».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي أمس «سنقدم قريبا مقترحنا إلى الجانب الآخر عبر سلطنة عمان (الوسيط) بمجرد إتمامه. إنه مقترح معقول ومنطقي ومتوازن، ونوصي بشدة الجانب الأميركي باغتنام هذه الفرصة».
وانتقد المقترح الأميركي قائلا إنه «يفتقر إلى العديد من العناصر»، من دون الخوض في التفاصيل.
وقالت إيران الأسبوع الماضي إنها تلقت «عناصر» من الاقتراح الأميركي للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي لطهران، لكنها اعتبرت أن المقترح يحتوي على «الكثير من الالتباسات». وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إن المقترح الأميركي الأخير لا يشير إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران.
وفي فيديو بثه التلفزيون الإيراني الرسمي، أوضح قاليباف أن «عدم ذكر رفع العقوبات (في الاقتراح الأميركي) يظهر بوضوح أن موقف الولايات المتحدة متناقض ويفتقر إلى الصدق».
وتابع «إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى حقا إلى اتفاق مع اران، فعليه أن يغير نهجه».
وفي سياق متصل، حذرت إيران من تقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذا أصدر مجلس محافظيها قرارا يدينها خلال اجتماع يعقد حاليا في فيينا.
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