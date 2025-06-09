إيران سنقدم مقترحا متوازنا لواشنطن بشأن برنامجنا النووي قريبا

أعلنت إيران أنها ستقدم «قريبا» مقترحها بشأن الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، بعدما وصفت عرض واشنطن في هذا الخصوص بأنه يحتوي على «التباسات».وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي أمس «سنقدم قريبا مقترحنا إلى الجانب الآخر عبر سلطنة عمان (الوسيط) بمجرد إتمامه. إنه مقترح معقول ومنطقي ومتوازن، ونوصي بشدة الجانب الأميركي باغتنام هذه الفرصة».وانتقد المقترح الأميركي قائلا إنه «يفتقر إلى العديد من العناصر»، من دون الخوض في التفاصيل.وقالت إيران الأسبوع الماضي إنها تلقت «عناصر» من الاقتراح الأميركي للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي لطهران، لكنها اعتبرت أن المقترح يحتوي على «الكثير من الالتباسات». وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إن المقترح الأميركي الأخير لا يشير إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران.وفي فيديو بثه التلفزيون الإيراني الرسمي، أوضح قاليباف أن «عدم ذكر رفع العقوبات (في الاقتراح الأميركي) يظهر بوضوح أن موقف الولايات المتحدة متناقض ويفتقر إلى الصدق».وتابع «إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى حقا إلى اتفاق مع اران، فعليه أن يغير نهجه».وفي سياق متصل، حذرت إيران من تقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذا أصدر مجلس محافظيها قرارا يدينها خلال اجتماع يعقد حاليا في فيينا.

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